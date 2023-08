La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a déclaré mardi qu'elle avait discuté avec le président nigérian Bola Tinubu de mesures susceptibles d'atténuer l'impact de la suppression des subventions sur l'essence, qui a entraîné une hausse du coût de la vie dans la plus grande économie d'Afrique.

Ngozi Okonjo-Iweala, qui est en visite privée dans son pays d'origine, a déclaré que les discussions portaient sur des programmes communautaires immédiats visant à créer des emplois pour les jeunes et les femmes "qui sont les plus touchés" et sur des opportunités à long terme que le Nigeria peut saisir, notamment des investissements dans l'industrie pharmaceutique.

"Nous travaillons déjà au Nigeria avec des femmes en particulier, propriétaires de petites et moyennes entreprises, pour essayer de les aider à améliorer la qualité de leurs produits, qu'il s'agisse de produits agricoles, textiles ou autres, afin qu'elles puissent vendre davantage à l'international", a-t-elle déclaré à la presse à Abuja, la capitale du pays.

"Nous allons essayer de faire le maximum pour soutenir les Nigérians à ce moment précis", a-t-elle ajouté.

Depuis qu'il a prêté serment le 29 mai, M. Tinubu a entrepris les réformes les plus audacieuses du pays depuis des décennies, en supprimant la subvention populaire mais coûteuse, qui a coûté 10 milliards de dollars l'année dernière, et en assouplissant le régime des changes.

M. Tinubu, qui est sous pression en raison de la flambée des prix consécutive à son programme de réformes, a défendu sa décision en affirmant que le Nigeria avait économisé plus de 1 000 milliards de nairas (1,31 milliard de dollars) en un peu plus de deux mois, depuis le début des réformes.

(1 $ = 761,4400 naira)