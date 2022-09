L'OMC peut conclure des accords sur des sujets "difficiles" d'ici début 2024 - le chef de l'OMC

Les accords étaient les premiers depuis des années pour le chien de garde du commerce et comprenaient un accord sur la pêche et un autre pour stimuler les fournitures de vaccins COVID-19, bien qu'il y ait eu de nombreux compromis et que certains domaines restent non résolus.

"Je crois vraiment que cela (le paquet de Genève) fournira une base pour une plus grande confiance dans le fait que nous pouvons faire du travail multilatéral ensemble", a déclaré Ngozi Okonjo-Iweala à Reuters lors de l'ouverture d'un forum au siège de l'OMC à Genève.

"(Cela) constitue une base d'espoir pour que nous puissions aller de l'avant et examiner d'autres questions difficiles", a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle espérait des accords sur certains sujets d'ici la prochaine réunion ministérielle (MC13), prévue au plus tard en mars 2024.

L'un de ces domaines est la mise à jour du règlement de l'OMC.

L'organe supérieur de règlement des différends de l'OMC est paralysé depuis 2019, lorsque Washington a bloqué la nomination de nouveaux juges. Des pourparlers sont en cours pour le redémarrer.

"J'espère qu'à la MC13, nous serons en mesure de livrer des tranches du programme de réforme de l'OMC", a déclaré Mme Okonjo-Iweala.

Selon les délégués, l'un des domaines les plus difficiles des futures négociations sera l'extension d'un accord durement gagné sur une renonciation partielle des droits de propriété intellectuelle pour les vaccins COVID-19 aux médicaments et aux tests, comme le demandent l'Inde et d'autres pays.

"Ce que je pressens, c'est que cela va être difficile, mais nous avons une date limite à respecter et nous travaillons dur", a-t-elle déclaré.

Les membres de l'OMC ont conclu un accord pour réduire les subventions qui contribuent à la surpêche, mais il faudra deux tiers des pays pour le ratifier. Mme Okonjo-Iweala a déclaré qu'elle espérait que cela pourrait être fait dans les six à neuf mois.