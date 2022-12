L'OMS déclare qu'elle n'a toujours pas un accès complet au Tigré éthiopien

Le gouvernement éthiopien et les forces régionales du Tigré ont accepté le 2 novembre de cesser les hostilités, une percée diplomatique spectaculaire deux ans après le début d'une guerre qui a fait des milliers de morts, déplacé des millions de personnes et laissé des centaines de milliers de personnes face à la famine.

Les troupes de l'Érythrée, au nord, et les forces de la région éthiopienne voisine d'Amhara, au sud, ont combattu aux côtés de l'armée éthiopienne dans le Tigré mais n'étaient pas parties au cessez-le-feu.

"Ce processus de paix n'a pas encore débouché sur le type d'accès total, d'accès sans entrave et sur l'échelle massive d'assistance médicale et sanitaire dont la population du Tigré a besoin", a déclaré Mike Ryan, directeur des urgences de l'OMS.

Il a déclaré qu'il y avait des problèmes dans l'ouest du Tigré, dans les zones contrôlées par les milices et d'autres zones contrôlées par les troupes érythréennes.

"Il y a encore des parties importantes du pays qui sont occupées par les forces érythréennes, pour lesquelles il n'y a pas d'accès, et des rapports très inquiétants qui émergent autour des expériences des gens là-bas", a déclaré Ryan.

Le ministre éthiopien de la Santé, Lia Tadesse, le ministre d'État, Redwan Hussien, et le porte-parole du gouvernement, Legesse Tulu, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Le porte-parole du gouvernement érythréen, Yemane Ghebremeskel, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Il n'a pas été possible pour Reuters de demander un commentaire à la milice Amhara car elle ne dispose pas d'une structure de direction officielle.

Les alliés de l'Éthiopie pillent des villes, arrêtent et tuent des civils et déplacent des milliers de personnes d'une partie contestée du Tigré malgré une trêve entre le gouvernement et les forces locales, selon des témoins et des travailleurs humanitaires dans la région du nord.

Le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a accusé en octobre le gouvernement éthiopien d'utiliser le refus de nourriture et de soins de santé comme armes de guerre dans le Tigré. Le gouvernement a nié à plusieurs reprises avoir bloqué l'approvisionnement humanitaire de la région.