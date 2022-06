L'OMS déclare que la variole du singe ne constitue pas encore une urgence sanitaire

"Je suis profondément préoccupé par l'épidémie de variole du singe, il s'agit clairement d'une menace sanitaire en évolution que mes collègues et moi-même, au Secrétariat de l'OMS, suivons de très près", a déclaré M. Tedros.

Le label "urgence mondiale" ne s'applique actuellement qu'à la pandémie de coronavirus et aux efforts en cours pour éradiquer la polio, et l'agence des Nations Unies a renoncé à l'appliquer à l'épidémie de monkeypox après avoir reçu l'avis d'une réunion d'experts internationaux.

Selon l'OMS, plus de 3 200 cas confirmés de monkeypox et un décès ont été signalés au cours des six dernières semaines dans 48 pays où cette maladie ne se propage habituellement pas.

Jusqu'à présent cette année, près de 1 500 cas et 70 décès ont également été signalés en Afrique centrale, où la maladie est plus courante, principalement en République démocratique du Congo.

La variole du singe, une maladie virale provoquant des symptômes semblables à ceux de la grippe et des lésions cutanées, s'est largement propagée chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes en dehors des pays où elle est endémique.

Il existe deux clades : la souche ouest-africaine, dont le taux de létalité serait d'environ 1 % et qui est la souche qui se répand en Europe et ailleurs, et la souche du bassin du Congo, dont le taux de létalité est plus proche de 10 %, selon l'OMS.

Il existe des vaccins et des traitements contre la variole du singe, bien qu'ils soient en quantité limitée.

La décision de l'OMS risque de susciter quelques critiques de la part des experts en santé mondiale, qui ont déclaré avant la réunion que l'épidémie remplissait les critères pour être qualifiée d'urgence.

Toutefois, d'autres ont fait remarquer que l'OMS se trouve dans une position difficile après l'affaire COVID-19. Sa déclaration de janvier 2020 selon laquelle le nouveau coronavirus représentait une urgence de santé publique a été largement ignorée par de nombreux gouvernements jusqu'à environ six semaines plus tard, lorsque l'agence a utilisé le mot "pandémie" et que les pays ont pris des mesures.