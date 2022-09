L'OMS "déconseille fortement" l'utilisation de deux traitements COVID

Par Natalie Grover

LONDRES (Reuters) -Deux traitements à base d'anticorps COVID-19 ne sont plus recommandés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), car Omicron et les dernières ramifications de la variante les ont probablement rendus obsolètes.

Les deux thérapies - qui sont conçues pour agir en se liant à la protéine spike du SRAS-CoV-2 afin de neutraliser la capacité du virus à infecter les cellules - faisaient partie des premiers médicaments développés au début de la pandémie.

Le virus a depuis évolué, et les preuves croissantes des tests en laboratoire suggèrent que les deux thérapies - sotrovimab ainsi que casirivimab-imdevimab - ont une activité clinique limitée contre les dernières itérations du virus. En conséquence, ils sont également tombés en disgrâce auprès de l'organisme de réglementation sanitaire américain.

Jeudi, les experts de l'OMS ont déclaré qu'ils déconseillaient fortement l'utilisation des deux thérapies chez les patients atteints du COVID-19, annulant ainsi les recommandations conditionnelles précédentes qui les approuvaient, dans le cadre d'une série de recommandations publiées sur https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3379 dans le British Medical Journal.

Le sotrovimab de GSK et de son partenaire Vir Biotechnology - qui a généré des milliards de ventes et est devenu l'une des meilleures ventes du fabricant de médicaments britannique l'année dernière - a été retiré du marché américain par la Food and Drug Administration (FDA) en avril.

Étant donné que les États-Unis avaient commencé à remettre en question l'efficacité clinique du sotrovimab contre l'Omicron dès février, la prise de conscience de l'OMS arrive un peu tard, a déclaré Penny Ward, professeur invité en médecine pharmaceutique au King's College de Londres.

"Maintenant que l'OMS a émis cette recommandation, il sera intéressant de voir combien d'autres pays s'alignent sur elle", a-t-elle déclaré.

Le cocktail d'anticorps casirivimab-imdevimab de Regeneron et de son partenaire Roche a également généré des milliards de ventes et a été l'une des meilleures ventes du fabricant américain de médicaments l'année dernière.

En janvier dernier, la FDA a révisé sa position sur le traitement, limitant son utilisation à un plus petit groupe de patients, citant sa puissance diminuée contre la variante Omicron.

L'organisme européen de réglementation des médicaments continue de recommander l'utilisation des deux thérapies.

Une autre thérapie COVID qui a fait son apparition au début de la pandémie est l'antiviral remdesivir de Gilead. L'OMS a élargi sa recommandation conditionnelle pour ce médicament, indiquant qu'il peut être utilisé chez les patients atteints de COVID sévère ainsi que chez les patients atteints de COVID non sévère présentant le risque le plus élevé d'hospitalisation.

Il existe une poignée de traitements existants contre le COVID qui restent utiles dans la lutte contre le virus, et d'autres en cours de développement qui devraient également profiter aux patients.