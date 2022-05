L'OMS et Gavi ne prévoient pas d'acheter le vaccin COVID à Aspen (Afrique du Sud)

Aspen a conclu un accord en mars pour conditionner, vendre et distribuer le vaccin de Johnson & Johnson, dans ce qui a été salué comme un moment de changement de jeu pour un continent sous-vacciné, frustré par la lenteur des aides occidentales.

Mais les attentes de la société sud-africaine concernant la forte demande en Afrique, où seul un sixième des adultes est complètement vacciné, ne se sont pas concrétisées. Son PDG a averti la semaine dernière qu'elle serait obligée de réaffecter environ la moitié de sa capacité de production de vaccins si les commandes ne reprenaient pas.

Les Centres Africains de Contrôle et de Prévention des Maladies (CDC), l'organisme de santé publique le plus important d'Afrique, ont demandé aux organisations qui achètent des vaccins pour le continent de s'approvisionner en priorité auprès de producteurs africains.

Toutefois, COVAX - le programme mondial de partage des vaccins COVID-19, qui joue un rôle déterminant dans la réponse de l'Afrique à la pandémie - ne prévoit pas actuellement de passer des commandes à Aspen en raison de l'offre excédentaire.

COVAX est soutenu par l'OMS, l'alliance mondiale pour les vaccins Gavi et la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).

"Dans le cas d'Aspen, la situation actuelle de la demande globale signifie que nous ne sommes pas actuellement en mesure d'acheter de grandes quantités de vaccins", a déclaré un porte-parole de Gavi.

"Cependant, nous sommes en discussion pour voir si une collaboration serait envisageable dans le cadre de l'expansion de l'approvisionnement régional."

Kate O'Brien, directrice de la vaccination, des vaccins et des produits biologiques à l'OMS, a déclaré que COVAX avait déjà obtenu les 380 millions de doses de vaccin nécessaires au programme mondial pour les deuxième et troisième trimestres de cette année.

"COVAX ... dispose d'un approvisionnement supérieur à la demande actuelle des pays, et c'est une bonne chose", a-t-elle déclaré à Reuters.

LA PRODUCTION LOCALE EN DANGER ?

Alors que les pays riches ont utilisé leur pouvoir d'achat pour s'accaparer les premiers approvisionnements, l'Afrique a d'abord eu du mal à s'approvisionner en vaccins COVID-19, ce qui a conduit à des appels en faveur d'un renforcement de la capacité de production de vaccins du continent.

L'objectif de l'Union africaine est de produire localement 60 % de tous les vaccins de routine - couvrant tout, du COVID à la rougeole - administrés en Afrique d'ici 2040, contre 1 % actuellement, et plusieurs usines de ce type sont en cours de création.

L'OMS et l'Union européenne soutiennent des initiatives régionales de fabrication de vaccins. Et l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Rwanda et le Kenya cherchent tous à établir des centres de production de vaccins.

Récemment, cependant, les pénuries aiguës de vaccins COVID-19 ont fait place à une surabondance de doses, car les dons à COVAX et les fournitures des fabricants de médicaments ont augmenté et les campagnes de vaccination des gouvernements africains peinent à suivre le rythme.

Le PDG d'Aspen, Stephen Saad, a averti que l'absence actuelle de demande remettait en question la viabilité de la production locale, mettant en péril la sécurité future de l'Afrique en matière de vaccins.

"Des vies sont en jeu ici", a-t-il déclaré à Reuters, ajoutant que si l'Afrique, et le reste du monde, ne soutenait pas ses capacités, le continent resterait en queue de file lors de la prochaine pandémie.

L'année dernière, le Biovac Institute, un autre producteur de vaccins sud-africain, a conclu un accord avec Pfizer et BioNTech pour fabriquer environ 100 millions de doses par an de leur vaccin COVID-19 pour l'Union africaine (UA). La production doit commencer plus tard cette année.

"L'absence de demande est certainement inquiétante pour tous", a déclaré Morena Makhoana, PDG de l'Institut Biovac. "Cela souligne pourquoi nous avons besoin d'une capacité dédiée aux vaccins afin d'avoir des entités capables de traverser les hauts et les bas de l'industrie des vaccins."

Ayoade Alakija, co-présidente de l'Alliance africaine pour la fourniture de vaccins soutenue par l'UA, a déclaré qu'il était injuste de rendre les organisations d'achat responsables de l'insuffisance de la demande.

Selon elle, les gouvernements africains sont désormais en grande partie responsables de la surabondance de vaccins, car ils n'ont pas réussi à mettre en place des campagnes de vaccination de masse réussies et à garantir la capacité de leurs pays à absorber les fournitures de vaccins.

Les dirigeants politiques africains ... semblent être passés de l'idée de "nous n'avons pas de vaccins" à celle de fabriquer des vaccins, en oubliant les deux étapes intermédiaires", a-t-elle déclaré.