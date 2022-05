L'OMS s'attend à l'apparition de nouveaux cas de variole du singe à l'échelle mondiale

À la date de samedi, 92 cas confirmés et 28 cas suspects de monkeypox ont été signalés dans 12 États membres qui ne sont pas endémiques pour le virus, a déclaré l'agence des Nations Unies, ajoutant qu'elle fournira dans les prochains jours de nouvelles orientations et recommandations aux pays sur la façon d'atténuer la propagation du monkeypox.

"Les informations disponibles suggèrent que la transmission interhumaine se produit parmi les personnes en contact physique étroit avec les cas qui sont symptomatiques", a ajouté l'agence.

La variole du singe est une maladie infectieuse généralement bénigne, qui est endémique dans certaines régions d'Afrique occidentale et centrale. Elle se propage par contact étroit, et peut donc être relativement facilement contenue par des mesures telles que l'auto-isolement et l'hygiène. Voir EXPLIQUER :

"Ce qui semble se passer maintenant, c'est qu'elle est entrée dans la population sous une forme sexuelle, génitale, et qu'elle se propage comme le font les infections sexuellement transmissibles, ce qui a amplifié sa transmission dans le monde", a déclaré à Reuters David Heymann, fonctionnaire de l'OMS et spécialiste des maladies infectieuses.

M. Heymann a déclaré qu'un comité international d'experts s'est réuni par vidéoconférence pour examiner ce qu'il fallait étudier au sujet de l'épidémie et communiquer au public, notamment pour savoir s'il y a une propagation asymptomatique, quelles sont les personnes les plus à risque et les différentes voies de transmission.

Il a déclaré que la réunion a été convoquée "en raison de l'urgence de la situation". Le comité n'est pas le groupe qui suggérerait de déclarer une urgence de santé publique de portée internationale, la plus haute forme d'alerte de l'OMS, qui s'applique à la pandémie de COVID-19.

Il a déclaré que le contact étroit était la principale voie de transmission, car les lésions typiques de la maladie sont très contagieuses. Par exemple, les parents qui s'occupent d'enfants malades sont à risque, tout comme les agents de santé. C'est pourquoi certains pays ont commencé à inoculer aux équipes qui traitent les patients atteints de monkeypox des vaccins contre la variole, un virus apparenté.

Bon nombre des cas actuels ont été identifiés dans des cliniques de santé sexuelle.

Le séquençage génomique précoce d'une poignée de cas en Europe a suggéré une similitude avec celui qui s'est propagé de manière limitée en Grande-Bretagne, en Israël et à Singapour en 2018.

Heymann a déclaré qu'il était "biologiquement plausible" que le virus ait circulé en dehors des pays où il est endémique, mais qu'il n'ait pas donné lieu à des épidémies majeures en raison des mesures de confinement COVID-19, de la distanciation sociale et des restrictions de voyage.

Il a souligné que l'épidémie de monkeypox ne ressemblait pas aux premiers jours de la pandémie de COVID-19 car elle ne se transmet pas aussi facilement. Les personnes qui pensent avoir été exposées ou qui présentent des symptômes, notamment une éruption cutanée bosselée et de la fièvre, doivent éviter tout contact étroit avec les autres, a-t-il déclaré.

"Il existe des vaccins, mais le message le plus important est que vous pouvez vous protéger", a-t-il ajouté.