L'ONU a eu des entretiens "constructifs" à Moscou sur les exportations russes de céréales et d'engrais

Un haut fonctionnaire de l'ONU a eu des "discussions constructives" à Moscou avec le premier vice-premier ministre russe Andrei Belousov sur la facilitation des exportations de céréales et d'engrais russes vers les marchés mondiaux, a déclaré mardi le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric.

La fonctionnaire de l'ONU, Rebecca Grynspan, est maintenant à Washington pour des entretiens sur la même question "dans le but essentiel de répondre à l'insécurité alimentaire mondiale croissante", a déclaré Dujarric.

L'ambassadrice des États-Unis aux Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré que les États-Unis étaient prêts à donner des "lettres de confort" aux compagnies de transport maritime et d'assurance pour faciliter les exportations de céréales et d'engrais russes.

Elle a fait remarquer que les céréales et les engrais russes n'étaient pas directement sanctionnés par les États-Unis mais que "les entreprises sont un peu nerveuses et nous sommes prêts à leur donner des lettres de confort si cela peut les encourager."

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'est rendu à Moscou et à Kiev le mois dernier, tente de négocier ce qu'il appelle un "accord global" pour reprendre à la fois les exportations alimentaires ukrainiennes et les exportations russes de nourriture et d'engrais.

La guerre de la Russie en Ukraine a alimenté une crise alimentaire mondiale avec la flambée des prix des céréales, des huiles de cuisson, du carburant et des engrais. La Russie et l'Ukraine représentent près d'un tiers de l'approvisionnement mondial en blé, tandis que la Russie est également un exportateur clé d'engrais et que l'Ukraine est un exportateur majeur de maïs et d'huile de tournesol.

Depuis l'invasion de la Russie le 24 février, les expéditions de céréales ukrainiennes depuis ses ports de la mer Noire sont au point mort et plus de 20 millions de tonnes de céréales sont bloquées dans des silos, tandis que Moscou affirme que l'effet glacial des sanctions occidentales imposées à la Russie en raison de la guerre a perturbé ses exportations d'engrais et de céréales.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré lundi que la Russie était prête à faciliter l'exportation sans entrave de céréales depuis les ports ukrainiens en coordination avec la Turquie, selon un compte rendu du Kremlin sur les entretiens avec le président Tayyip Erdogan.

"Le Secrétaire général est extrêmement reconnaissant du soutien que la Turquie apporte pour faire face à la situation en mer Noire et soutenir les propres efforts du Secrétaire général", a déclaré M. Dujarric. (Reportage de Michelle Nichols ; montage de Costas Pitas et Sandra Maler)