L'ONU affirme que les rebelles du M23 ont tué au moins 131 personnes lors de représailles au Congo

Une enquête préliminaire menée par la mission de maintien de la paix de l'ONU (MONUSCO) et le Bureau conjoint des droits de l'homme (BCDH) sur les massacres perpétrés les 29 et 30 novembre dans les villages de Kishishe et Bambo a révélé qu'ils avaient été entrepris en représailles à des affrontements entre le M23 et des groupes armés rivaux.

"Les victimes ont été arbitrairement exécutées par balles ou à l'aide d'armes blanches", a déclaré l'ONU dans un communiqué.

Les enquêteurs ont interrogé 52 victimes et témoins directs, ainsi que diverses autres sources à Rwindi, à environ 20 kilomètres (12 miles) de Kishishe, où les survivants et les témoins avaient trouvé refuge, a indiqué l'ONU.

"La MONUSCO condamne dans les termes les plus forts la violence inqualifiable contre les civils et demande un accès sans restriction aux lieux et aux victimes pour une assistance humanitaire d'urgence", indique le communiqué.

Le gouvernement a accusé le M23 d'avoir tué pas moins de 272 personnes. La milice, qui a capturé plusieurs villes près des frontières du Rwanda et de l'Ouganda cette année, a nié toute responsabilité et demandé une enquête complète.

"Nous avons donné notre version des faits. Nous avons demandé que des enquêtes soient menées avec nous à Kishishe, mais les Nations unies ne sont jamais venues", a déclaré à Reuters Lawrence Kanyuka, porte-parole du M23.

"L'ONU subit la pression du gouvernement pour présenter un chiffre, même s'il est faux", a-t-il ajouté.

Les récentes offensives du M23 ont déraciné des milliers de civils et déclenché une querelle diplomatique avec le Rwanda voisin, que le Congo et les experts de l'ONU accusent de soutenir la milice. Le Rwanda nie toute implication.

Le groupe rebelle affirme qu'il est prêt à se retirer des territoires occupés et qu'il soutiendra les efforts de paix régionaux, bien qu'il ne soit pas représenté dans les pourparlers, dont le troisième tour s'est conclu sans résolution dans la capitale kenyane, Nairobi, cette semaine.