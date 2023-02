L'ONU demande 1,3 milliard de dollars pour les Nigérians touchés par l'insurrection

Le groupe militant Boko Haram et sa branche, la province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique, combattent les forces de sécurité nigérianes dans le nord-est du pays depuis plus de dix ans, déplaçant plus de deux millions de personnes et en tuant des centaines d'autres, selon les organisations humanitaires.

Matthias Schmale, le coordinateur résident et humanitaire de l'ONU pour le Nigeria, a déclaré que "la crise humanitaire et de protection à grande échelle ne montre aucun signe d'apaisement".

Le nombre d'enfants souffrant de malnutrition aiguë devrait passer à 2 millions cette année, contre 1,74 million l'an dernier, selon l'ONU.

"Les femmes et les filles sont les plus durement touchées", a déclaré M. Schmale lors du lancement de l'appel financier dans le nord-est de l'État d'Adamawa.

Il a précisé que plus de 80 % des personnes ayant besoin d'aide dans trois États - Borno, Adamawa et Yobe - étaient des femmes et des enfants.

"Ils sont confrontés à des risques accrus de violence, d'enlèvement, de viol et d'abus", a-t-il déclaré.

Le gouvernement nigérian affirme qu'il est en train de gagner la lutte contre les insurgés et que certaines zones ont maintenant été débarrassées des militants et sont sûres pour le retour des villageois.