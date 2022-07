L'ONU demande la fin de l'approvisionnement en armes des gangs d'Haïti ; la Chine voulait un embargo

La violence est montée en flèche depuis l'assassinat l'an dernier du président Jovenel Moise, qui a créé un vide politique dont les gangs ont profité pour étendre leur contrôle sur le territoire.

Bien que la Chine ait voté en faveur de la résolution vendredi, qui prolonge de 12 mois une mission politique de l'ONU en Haïti, elle s'est dite déçue que l'organe de 15 membres n'ait pas imposé un embargo formel sur les armes aux gangs en Haïti.

"Nous espérons que cela n'enverra pas de mauvais signaux aux gangs", a déclaré l'ambassadeur chinois aux Nations unies, Zhang Jun, au conseil, ajoutant que Pékin continuerait à faire pression pour un embargo de l'ONU.

La Chine a adopté une position inhabituellement active lors des négociations du Conseil de sécurité sur la résolution, rédigée par les États-Unis et le Mexique.

À l'ire de la Chine, ce pays reconnaît depuis longtemps la souveraineté de Taïwan. Selon certains analystes, Pékin pourrait voir dans la transition politique imminente en Haïti une chance de convaincre le pays d'échanger ses liens diplomatiques de Taïwan à la Chine.

"Sa déclaration sur les gangs est peut-être un moyen constructif de promouvoir un changement ... tout en reconnaissant que les entreprises chinoises opéreront en Haïti après un tel changement et qu'elles ont donc un intérêt pratique réel à maîtriser la violence des gangs", a déclaré Evan Ellis, professeur de recherche sur l'Amérique latine à l'U.S. Army War College.

Zhang n'est pas d'accord, affirmant que le seul intérêt de la Chine est d'aider le peuple haïtien et le gouvernement haïtien.

"Je ne pense pas qu'il soit raisonnable aujourd'hui de lier les deux questions", a-t-il déclaré aux journalistes. "Il est vrai qu'ils ont des liens diplomatiques avec Taiwan et nous sommes contre. Cependant, sur cette question, ce n'est pas la base de notre position."

La mission politique de l'ONU en Haïti travaille avec le gouvernement pour renforcer la stabilité politique et la bonne gouvernance, la protection des droits et la réforme de la justice et pour aider à la tenue d'élections libres et équitables.

Les casques bleus de l'ONU ont été déployés en Haïti en 2004 après qu'une rébellion ait conduit à l'éviction et à l'exil du président de l'époque, Jean-Bertrand Aristide. Les troupes de maintien de la paix sont parties en 2017 et ont été remplacées par la police de l'ONU, qui est partie en 2019.