L'ONU demande une aide d'urgence pour les réfugiés après l'attaque meurtrière au Burkina Faso

Les soldats ont jusqu'à présent récupéré 79 corps après une attaque survenue samedi soir dans la province septentrionale de Seno. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis au moins un an dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, qui lutte contre une insurrection menée par des groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique.

Personne n'a revendiqué la responsabilité de l'attaque.

"Le HCR est alarmé par la récente escalade de la violence contre les civils par des groupes armés au Burkina Faso qui a forcé des milliers de personnes à fuir, mettant les ressources humanitaires sous pression alors que l'insécurité continue de sévir dans le centre du Sahel", a déclaré le porte-parole Matthew Saltmarsh aux journalistes.

Il a déclaré que depuis le 12 juin, des milliers de personnes, principalement des femmes et des enfants, sont arrivées dans la ville de Dori, dans l'est du Burkina Faso, après avoir fui l'attaque.