Des fonctionnaires de l'ONU et des groupes d'aide ont appelé les pays à reconsidérer leur décision de suspendre le financement de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) dimanche, avertissant que l'aide vitale apportée à quelque deux millions de personnes à Gaza était menacée.

Au moins neuf pays, dont les principaux donateurs que sont les États-Unis et l'Allemagne, ont interrompu le financement de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) à la suite des allégations d'Israël selon lesquelles certains membres de son personnel auraient été impliqués dans les attaques meurtrières du Hamas contre Israël, le 7 octobre, qui ont fait 1 200 morts.

"Bien que je comprenne leurs préoccupations - j'ai moi-même été horrifié par ces accusations - je demande instamment aux gouvernements qui ont suspendu leurs contributions de garantir au moins la continuité des opérations de l'UNRWA", a déclaré dimanche le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'est engagé à demander des comptes à "tout employé de l'ONU impliqué dans des actes de terreur".

Philippe Lazzarini, commissaire général de l'UNRWA, a également exhorté les pays à "reconsidérer leurs décisions avant que l'UNRWA ne soit contraint de suspendre sa réponse humanitaire".

Plus de 26 000 personnes ont été tuées dans la campagne militaire d'Israël contre le Hamas à Gaza, selon le ministère de la santé de l'enclave. Les flux d'aide (nourriture et médicaments) dans le territoire n'étant plus qu'un filet d'eau par rapport aux niveaux d'avant le conflit, les décès dus à des maladies évitables et le risque de famine augmentent, selon les responsables de l'aide.

Depuis le début du conflit, le 7 octobre, la plupart des 2,3 millions d'habitants de Gaza sont devenus dépendants de l'aide fournie par l'UNRWA, dont environ un million ont fui les bombardements israéliens en s'abritant dans ses installations. Les Palestiniens ont exprimé leur colère face à ces coupes budgétaires.

"Nous avions l'habitude de dire qu'Israël lançait une guerre de famine contre nous parallèlement à sa guerre de destruction. Aujourd'hui, les pays qui ont suspendu l'aide à l'UNRWA se sont déclarés partenaires de cette guerre et de cette punition collective", a déclaré Yamen Hamad, qui vit dans une école gérée par l'UNRWA à Deir Al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, après avoir fui le nord de la bande de Gaza.

Michael Fakhri, un expert du droit à l'alimentation nommé par les Nations unies, a averti sur le réseau social X que les coupes budgétaires signifiaient que la famine était désormais "inévitable" dans la bande de Gaza.

Le ministre israélien des affaires étrangères, Israël Katz, a demandé samedi que l'agence soit remplacée et a exhorté d'autres pays à réduire leur financement. Israël n'a pas encore donné publiquement de détails sur l'implication présumée de membres du personnel de l'UNRWA dans l'attaque contre Israël.

Le porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Haq, a refusé de répondre directement aux remarques de M. Katz, mais a déclaré que l'UNRWA avait globalement un bon bilan.

M. Guterres a déclaré que 12 membres du personnel avaient été impliqués et que neuf d'entre eux avaient été licenciés, qu'un était décédé et que l'identité des deux autres était en cours d'éclaircissement.

Dans l'immédiat, aucun pays n'a répondu à l'appel de l'ONU pour rétablir l'aide. Toutefois, la Norvège et l'Irlande ont déclaré qu'elles continueraient à financer l'agence.

L'UNRWA a été créé pour aider les réfugiés de la guerre de 1948, lors de la création d'Israël, et fournit des services d'éducation, de santé et d'aide aux Palestiniens de Gaza, de Cisjordanie, de Jordanie, de Syrie et du Liban.