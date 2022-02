L'ONU exhorte les talibans à fournir des informations sur deux journalistes disparus

KABOUL (Reuters) - La Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA) a demandé mardi à l'administration talibane de communiquer des détails sur la détention de deux journalistes afghans ayant disparu la veille.

"Les restrictions imposées aux médias et à la liberté d'expression suscitent une inquiétude croissante. L'ONU exhorte les talibans à rendre publiques les raisons de l'arrestation de ces journalistes et à respecter les droits des Afghans", a ainsi déclaré la MANUA sur Twitter.

Selon Ali Asghari, directeur de l'information de la chaîne de télévision locale Ariana News, deux de ses journalistes auraient été enlevés lundi après-midi mais les informations relatives à l'identité des ravisseurs restent floues.

Un porte-parole de l'administration talibane, Bilal Karimi, a déclaré qu'elle enquêtait sur l'enlèvement des deux hommes mais a nié qu'ils aient été arrêtés.

Les craintes pour la sécurité des femmes et des opposants aux talibans se sont accrues depuis le retrait des forces étrangères de l'Afghanistan et le retour au pouvoir en août dernier du groupe islamiste, provoquant la fuite de nombreux militants de la société civile et des droits des femmes.

D'autre part, la porte-parole des Nations unies pour les droits de l'homme (HCDH), Ravina Shamdasan, a exprimé mardi sa vive inquiétude quant à la disparition de six femmes en décembre suite à leur participation à de récentes manifestations pour les droits des femmes, lors d'une conférence de presse à Genève.

"Nous sommes terriblement préoccupés par leur bien-être et leur sécurité", a déclaré la représentante, ajoutant que d'autres rapports font état de perquisitions de maisons de militants ainsi que la mise en lumière de "ce qui semble être un schéma d'arrestations et de détentions arbitraires".

L'administration talibane nie également ces faits affirmant qu'une enquête sur la situation de ces femmes était en cours.

Les talibans affirment avoir amnistié tous les anciens opposants au régime et que les droits des femmes sont respectés conformément à la loi et aux coutumes islamiques, mais de nombreux défenseurs des droits de l'homme et diplomates étrangers restent sceptiques.

(Reportage par le bureau de Kaboul; version française Dina Kartit, édité par Matthieu Protard)