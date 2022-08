L'ONU lance un appel éclair de 160 millions de dollars pour aider le Pakistan à faire face aux inondations

Les premières estimations chiffrent les dommages causés par les inondations à plus de 10 milliards de dollars, a déclaré le gouvernement, ajoutant que le monde avait l'obligation d'aider le pays d'Asie du Sud à faire face aux effets du changement climatique provoqué par l'homme.

"Le Pakistan est inondé de souffrances", a déclaré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans un message vidéo pour le lancement de l'appel à Islamabad et à Genève.

"Le peuple pakistanais est confronté à une mousson aux stéroïdes - l'impact implacable de niveaux de pluie et d'inondations sans précédent."

Il a déclaré que l'ampleur des besoins, avec des millions de personnes forcées de quitter leur foyer, des écoles et des établissements de santé détruits et des moyens de subsistance anéantis par la catastrophe climatique, exigeait l'attention collective et prioritaire du monde entier.

Des pluies torrentielles ont déclenché des crues soudaines qui se sont abattues sur les montagnes du nord, détruisant des bâtiments et des ponts, et emportant des routes et des cultures.

D'énormes volumes d'eau se déversent dans le fleuve Indus, qui coule au milieu du pays, des sommets du nord aux plaines du sud, provoquant des inondations sur toute sa longueur.

M. Guterres a déclaré que les 160 millions de dollars qu'il espérait récolter grâce à cet appel permettraient de fournir à 5,2 millions de personnes de la nourriture, de l'eau, des installations sanitaires, une éducation d'urgence et un soutien sanitaire.

Le Pakistan estime que les inondations ont touché plus de 33 millions de personnes, soit plus de 15% de ses 220 millions d'habitants.

António Guterres a lancé un appel à une réponse rapide à la demande d'aide adressée par le Pakistan à la communauté internationale.

"Faisons tous preuve de solidarité et soutenons le peuple pakistanais en cette heure de détresse", a-t-il déclaré.

"Cessons d'être somnambules face à la destruction de notre planète par le changement climatique".