L'ONU peut faciliter la visite d'une centrale électrique par l'AIEA, mais la Russie pose des conditions

Le porte-parole de l'ONU, Stephane Dujarric, a également déclaré lundi : "Le Secrétariat de l'ONU n'a aucune autorité pour bloquer ou annuler les activités de l'AIEA."

Dujarric répondait à une accusation de la Russie selon laquelle la sécurité de l'ONU avait bloqué une visite d'inspecteurs de l'AIEA à la plus grande centrale nucléaire d'Europe, dont la Russie s'est emparée en mars suite à son invasion de l'Ukraine le 24 février.

Il a déclaré que "en contact étroit avec l'AIEA, le Secrétariat de l'ONU a évalué qu'il dispose en Ukraine de la logistique et de la capacité de sécurité nécessaires pour pouvoir soutenir toute mission de l'AIEA à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia depuis Kiev".

Mais il a ajouté que la Russie et l'Ukraine doivent être d'accord. Les deux pays ont déclaré qu'ils souhaitaient la visite des inspecteurs de l'AIEA. Le chef de l'AIEA, Rafael Grossi, a déclaré qu'il était prêt à diriger une mission et a appelé la Russie et l'Ukraine à coopérer.

À Moscou, les agences de presse russes ont cité un diplomate de haut rang qui a déclaré qu'aucune mission de ce type ne pourrait passer par Kiev, la capitale ukrainienne, comme le proposent les Nations unies.

"Imaginez ce que cela signifie de passer par Kiev - cela signifie qu'ils arrivent à la centrale nucléaire par la ligne de front", a déclaré aux journalistes Igor Vishnevetsky, chef adjoint du département de la prolifération nucléaire et du contrôle des armements du ministère des affaires étrangères, cité par l'agence de presse RIA.

"Il s'agit d'un risque énorme, étant donné que les forces armées ukrainiennes ne sont pas toutes constituées de la même manière", aurait-il déclaré.

La Russie décrit ses actions en Ukraine comme une "opération militaire spéciale" et accuse les militaires de Kiev - et une grande partie de ses structures politiques - d'être redevables aux nationalistes et aux "nazis".

L'agence de presse Tass a cité Vishnevetsky qui a déclaré qu'une telle mission n'avait pas pour mandat de s'occuper de la "démilitarisation" de la centrale, comme l'exige Kiev, car elle ne pouvait s'occuper que du "respect des garanties de l'AIEA."

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé jeudi la fin des activités militaires autour du complexe nucléaire de Zaporizhzhia, alors que Moscou et Kiev se sont mutuellement accusés d'avoir bombardé la zone.

M. Guterres s'est entretenu lundi avec le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, au sujet des conditions de sécurité des opérations de Zaporizhzhia, ont indiqué les Nations Unies et la Russie.