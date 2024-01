L'ONU préconise des mesures pour mettre fin au trafic d'armes qui alimente les guerres de gangs en Haïti

La directrice de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a mis en garde jeudi contre un "cercle vicieux" de trafic d'armes au profit de gangs haïtiens de plus en plus puissants, alimentant un conflit interne et aggravant la violence dans l'ensemble des Caraïbes.

"Il est plus important que jamais de prendre toutes les mesures possibles pour empêcher les flux illicites", a déclaré Ghada Waly, directrice exécutive de l'ONUDC, lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies, précisant que le trafic d'armes et les activités des gangs se nourrissaient mutuellement. Un récent rapport de l'ONUDC a révélé que la plupart des armes à feu illégales saisies en Haïti provenaient des États-Unis, notamment de Floride, d'Arizona, de Géorgie, du Texas et de Californie. Le rapport fait état d'une prédominance d'armes de poing fabriquées par Taurus, Glock, Beretta et Smith & Wesson ; ces trois derniers sont défendus dans le cadre d'un procès mexicain historique soutenu par les Caraïbes et visant à tenir les fabricants d'armes pour responsables du trafic en dehors des frontières des États-Unis. Aucun des fabricants d'armes n'a immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le rapport indique que les trafiquants ont probablement travaillé avec des Haïtiens sanctionnés pour faire passer des armes aux gangs, en particulier le 400 Mawozo et le 5 Segond, qui, selon le rapport, agissent comme des courtiers utilisant la distribution d'armes à feu pour asseoir davantage leur pouvoir. Depuis que la République dominicaine a fermé sa frontière avec Haïti, les passeurs se tournent vers des itinéraires plus éloignés, notamment des pistes d'atterrissage clandestines, selon le rapport. L'ambassadeur adjoint des États-Unis à l'ONU, Robert Wood, a déclaré qu'il fallait "en faire plus" pour que les gangs et leurs commanditaires soient tenus responsables de leurs actes. Il n'a pas mentionné spécifiquement le lien avec les États-Unis. La réunion a lieu un jour avant une audience au Kenya qui doit déterminer si la direction proposée par le Kenya d'une force ratifiée par l'ONU pour aider la police haïtienne, dépassée, à lutter contre les gangs, est légale. Aucune date n'a été fixée pour le déploiement, demandé par Haïti pour octobre 2022. Les pays se sont montrés méfiants à l'égard des troupes volontaires après que les missions précédentes de l'ONU ont laissé derrière elles une épidémie de choléra qui a tué près de 10 000 personnes et des allégations généralisées d'abus sexuels commis par des soldats de la paix. "Les Nations unies ont commis des erreurs en Haïti. C'est l'occasion de rectifier le tir", a déclaré Tirana Hassan, directrice exécutive de Human Rights Watch, lors de la réunion, ajoutant que les Haïtiens interrogés par l'organisation se disaient méfiants mais avaient besoin d'un soutien urgent. Mme Hassan a indiqué que quelque 300 000 personnes étaient désormais déplacées à l'intérieur du pays, beaucoup d'entre elles ayant vu leur maison incendiée, et a appelé les pays voisins à cesser d'expulser des centaines de milliers d'immigrés vers Haïti. Jose de la Gasca, ambassadeur de l'ONU en Équateur, pays confronté à son propre conflit interne contre des gangs armés, a appelé à la justice et à des réparations concernant les allégations à l'encontre des soldats de la paix de la mission de l'ONU en Haïti de 2004 à 2017.