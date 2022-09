L'ONU presse le Sri Lanka de faire progresser les droits de l'homme dans un contexte de crise économique

Les États membres de l'ONU et les institutions financières internationales devraient soutenir le Sri Lanka alors qu'il tente d'aider les millions de personnes qui luttent contre les pénuries de nourriture, de carburant, d'électricité et de médicaments, a déclaré Nada Al-Nashif, Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme par intérim.

"J'encourage le nouveau gouvernement à entamer un dialogue national pour faire progresser les droits de l'homme et la réconciliation et à mener les réformes institutionnelles, démocratiques et du secteur de la sécurité plus profondes nécessaires pour rétablir l'indépendance des institutions clés, combattre l'impunité, empêcher la répétition des violations des droits de l'homme et s'attaquer à la crise économique", a déclaré Mme Al-Nashif lors de la 51e session du Conseil des droits de l'homme à Genève.

Elle a également exhorté le nouveau gouvernement du Sri Lanka, dirigé par le président Ranil Wickremesinghe, à mettre fin à l'utilisation des lois sur la sécurité pour arrêter les leaders de la protestation qui ont contribué à évincer l'ancien président Gotabaya Rajapaksa en juillet.

Le ministre sri-lankais des Affaires étrangères, Ali Sabry, a déclaré lors de la même réunion que le gouvernement s'engageait à travailler avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme (HCDH) pour améliorer les droits de l'homme, mais qu'il s'opposerait à toute intervention judiciaire internationale qu'il considère comme anticonstitutionnelle.

M. Al-Nashif a déclaré que le Sri Lanka devait progresser davantage dans la mise en place d'une enquête crédible sur les crimes de guerre présumés durant la guerre civile qui s'est terminée en 2009 et promouvoir la démilitarisation des régions nord et est de l'île.

Les Nations unies et les groupes de défense des droits ont accusé l'armée sri-lankaise d'avoir tué des milliers de civils, pour la plupart d'origine tamoule, au cours des dernières semaines de la guerre et ont fait pression pour que justice soit rendue aux familles des personnes disparues. En 2021, le HCDH a lancé un nouveau "projet de responsabilité" qui pourrait un jour être utilisé dans le cadre d'un éventuel processus judiciaire international.

Au sujet des dernières manifestations consécutives à la crise économique, M. Sabry a déclaré que le gouvernement prévoyait un mécanisme de recherche de la vérité pour promouvoir la réconciliation, et a évoqué les travaux sur la réforme constitutionnelle pour promouvoir des mesures anti-corruption et limiter les pouvoirs présidentiels.