Les estimations selon lesquelles environ un million de personnes pourraient fuir le Soudan d'ici le mois d'octobre pourraient être conservatrices et le conflit risque d'accroître le trafic d'êtres humains et de répandre les armes dans une région fragile, a déclaré lundi le chef de l'agence des Nations unies pour les réfugiés.

Plus de 350 000 personnes ont déjà fui les frontières du Soudan depuis que la guerre entre l'armée et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) a éclaté le 15 avril, la plupart d'entre elles se dirigeant vers l'Égypte, le Tchad et le Sud-Soudan.

Plus d'un million de personnes ont été déplacées à l'intérieur du Soudan, qui compte 49 millions d'habitants et où de violents combats ont déchiré les quartiers résidentiels de la capitale Khartoum et où la violence a également éclaté dans la région occidentale du Darfour.

Le HCR avait prévu qu'environ 800 000 Soudanais et 200 000 personnes d'autres nationalités quitteraient le Soudan au cours des six prochains mois, a déclaré Filippo Grandi, chef de l'agence pour les réfugiés, lors d'une interview au Caire après une visite à la frontière avec le Soudan.

"Cette projection, selon laquelle nous atteindrons ces chiffres élevés dans les prochains mois, pourrait même être conservatrice", a-t-il déclaré. "Au début, je n'y croyais pas, mais maintenant je commence à m'inquiéter.

Les pays limitrophes du Soudan comprennent le Sud-Soudan, la République centrafricaine, l'Éthiopie et la Libye, tous affectés par leurs propres conflits récents.

L'effondrement de la loi et de l'ordre au Soudan et "un grand nombre de personnes qui cherchent désespérément à s'en sortir" constitueraient un terrain fertile pour le trafic d'êtres humains, tandis que la circulation d'armes à travers les frontières pourrait engendrer davantage de violence, a déclaré M. Grandi.

"Nous l'avons vu en Libye et au Sahel. Nous ne voulons pas que cela se reproduise, car cela multiplierait les crises et les problèmes humanitaires", a-t-il déclaré.

Les Nations unies ont lancé un appel de fonds de 470 millions de dollars pour leur réponse aux réfugiés de la crise soudanaise sur une période de six mois, un montant qui, selon M. Grandi, n'est financé qu'à hauteur de 1 %, ajoutant qu'une conférence des donateurs sur les promesses de dons était "très nécessaire" et qu'une communauté internationale préoccupée par l'Ukraine n'y accordait pas suffisamment d'attention.

"Vous pouvez clairement sentir une disparité qui est très dangereuse. Cette crise a le potentiel de déstabiliser toute une région et au-delà, autant que l'Ukraine le fait en Europe", a-t-il déclaré.

M. Grandi a indiqué que le HCR essayait d'établir une présence dans la ville de Wadi Halfa, au nord du Soudan, où de nombreux hommes soudanais âgés de 16 à 50 ans sont bloqués pour obtenir des visas d'entrée en Egypte, mais qu'il n'était pas sûr de savoir quand cela serait possible. Les femmes, les enfants et les personnes âgées n'ont pas besoin de visa.

Il a également indiqué que l'aide devait être acheminée dans une zone tampon située entre les postes-frontières égyptien et soudanais, où les personnes en fuite ont également dû faire face à de longues attentes.

Depuis le début du conflit, près de 160 000 personnes ont quitté le Soudan pour se rendre en Égypte, où vit déjà une importante communauté soudanaise.