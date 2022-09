L'ONU puise dans les fonds d'urgence dans un contexte de déficit record de l'aide humanitaire

Les donateurs ont donné plus que jamais en 2022 pour les crises à travers le monde, mais les besoins ont également grimpé en flèche dans un contexte d'inondations sans précédent au Pakistan et d'alertes à la famine en Somalie, indique le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA).

"Nous savons que nous traversons une période difficile, notamment après le COVID, où les budgets se sont réduits et où nous avons constaté des tendances à la récession mondiale", a déclaré Jens Laerke, porte-parole de l'OCHA, lors d'un point de presse à Genève.

"Pourtant, les besoins explosent. C'est hors de contrôle".

Le dernier prélèvement de 100 millions de dollars signifie que l'OCHA a dépensé un quart de milliard de dollars du Fonds central d'intervention d'urgence, un record depuis le début de l'année. Laerke n'a pas précisé combien il restait. Le fonds permet à l'organisme mondial de répondre rapidement aux nouvelles crises humanitaires ou aux urgences sous-financées sans avoir à attendre des dons affectés.

L'argent ira à des programmes qui sauvent des vies, notamment au Myanmar et au Mali, qui ne sont financés qu'à 18 % et 28 %. En revanche, l'Ukraine fait partie d'une poignée de dizaines de pays où les programmes sont financés à plus de la moitié, soit 66 %, selon l'OCHA.

Notant l'arrivée tardive des fonds pour les crises dans la Corne de l'Afrique et au Pakistan, M. Laerke a déclaré qu'une partie des fonds nouvellement débloqués sera également utilisée pour une "action anticipée" au Niger pour faire face à l'impact de la sécheresse.

"Une préoccupation commune est que les ressources ne sont souvent mobilisées que lorsque les catastrophes atteignent leur point culminant, que la souffrance est à son comble et que la réponse devient plus coûteuse", a-t-il ajouté.