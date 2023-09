L'ONU s'alarme des décès d'enfants au Soudan alors que la crise sanitaire s'aggrave

Le 19 septembre 2023 à 12:17 Partager

Plus de 1 200 enfants sont morts de rougeole et de malnutrition dans les camps de réfugiés du Soudan, et plusieurs milliers d'autres, dont des nouveau-nés, risquent de mourir avant la fin de l'année, ont déclaré mardi les agences des Nations unies.

Près de six mois après le début du conflit entre l'armée soudanaise et le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide, le secteur de la santé du pays est à genoux en raison des attaques directes des parties belligérantes et des pénuries de personnel et de médicaments, ont-elles déclaré. Le docteur Allen Maina, responsable de la santé publique à l'agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR), a déclaré lors d'une réunion d'information des Nations unies à Genève que plus de 1 200 enfants de moins de cinq ans étaient morts dans l'État du Nil blanc depuis le mois de mai. "Malheureusement, nous craignons que les chiffres continuent d'augmenter", a-t-il ajouté. L'agence des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a déclaré qu'elle craignait la mort de "plusieurs milliers de nouveau-nés" parmi les 333 000 bébés dont la naissance est prévue avant la fin de l'année. "Ils ont besoin, ainsi que leurs mères, de soins obstétricaux qualifiés. Cependant, dans un pays où des millions de personnes sont piégées dans des zones de guerre ou déplacées, et où il y a de graves pénuries de fournitures médicales, ces soins sont de moins en moins probables", a déclaré James Elder, porte-parole de l'UNICEF, lors de la même réunion d'information. Chaque mois, quelque 55 000 enfants ont besoin d'un traitement pour la pire forme de malnutrition au Soudan, mais moins d'un centre de nutrition sur 50 fonctionne dans la capitale Khartoum et un sur dix dans l'ouest du Darfour, a-t-il dit.