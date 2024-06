Les prix à terme du pétrole sont tombés à leur plus bas niveau depuis quatre mois et les écarts de calendrier se sont effondrés après que les ministres de l'OPEP+ ont signalé leur intention de commencer à augmenter la production à partir du quatrième trimestre de 2024.

Les contrats à terme du Brent ont clôturé à 78 dollars le baril le 3 juin, premier jour de négociation après la réunion ministérielle de l'OPEP+ le 2 juin, soit une hausse de seulement 2 dollars le baril par rapport à la même période de l'année dernière.

Les contrats à terme sur le Brent à un mois se sont négociés avec une prime de 1,50 $ par baril par rapport aux contrats à six mois (56e percentile pour tous les mois depuis 2000), contre une moyenne de 2,85 $ (78e percentile) en mai et de 4,86 $ (95e percentile) en avril.

Livre des graphiques : Écarts calendaires du Brent

À la suite d'une réunion hybride tenue à Riyad et en ligne, l'OPEP+ a annoncé que les réductions volontaires de la production s'élevant à 2,2 millions de barils par jour (b/j) seraient prolongées jusqu'à la fin du mois de septembre 2024.

Mais les réductions seront ensuite progressivement supprimées sur une base mensuelle au cours du dernier trimestre de 2024 et des trois premiers trimestres de 2025.

Les augmentations de production prévues sont soumises à la condition qu'elles puissent être interrompues ou inversées en fonction des conditions du marché, ont déclaré les ministres.

Il s'agit néanmoins d'une augmentation considérable qui équivaut à environ 18 mois de croissance normale de la consommation mondiale de pétrole.

Inévitablement, les prix ont chuté.

CHANGEMENT DE STRATÉGIE

Les augmentations de production prévues marquent un changement de stratégie de la part de l'OPEP+, dirigée par l'Arabie saoudite, qui s'était auparavant concentrée sur l'épuisement des stocks excédentaires et l'évolution des prix vers 100 dollars le baril.

Au lieu de cela, le groupe a décidé de stabiliser, voire de regagner, une partie de la part de marché qu'il a perdue au cours des deux dernières années au profit de producteurs rivaux aux États-Unis, au Canada, au Brésil et en Guyane.

Les réductions officielles et volontaires répétées de la production par l'Arabie saoudite et d'autres membres de l'OPEP+ n'ont pas réussi à faire remonter les prix, bien qu'elles aient probablement permis d'éviter une baisse plus importante.

Au lieu de cela, ils ont lancé une bouée de sauvetage aux producteurs de l'hémisphère occidental dont les coûts sont plus élevés, les encourageant à maintenir, voire à augmenter leur production.

La diminution de la part de marché de l'OPEP+ est tout simplement devenue trop douloureuse et litigieuse pour être maintenue ; elle rappelle de manière désagréable le rôle de l'Arabie saoudite en tant que producteur pivot au début des années 1980.

Les augmentations prévues visent à signaler qu'il y a une limite à la réduction de la production que l'Arabie saoudite et ses alliés les plus proches sont prêts à consentir pour soutenir les prix, et qu'ils n'acceptent pas que les réductions soient permanentes.

Pour stabiliser et reconquérir des parts de marché, l'OPEP+ doit ralentir la croissance de la production de ses rivaux et accélérer celle de la consommation.

Ces deux éléments impliquent une baisse des prix pour imposer un ralentissement des forages, stimuler l'utilisation des carburants et faire de la place pour davantage de brut OPEP+.

La production supplémentaire implique également que les stocks seront plus élevés que prévu, ce qui explique l'effondrement soudain des écarts.

FAIRE PLUS DE PLACE

Pour que l'OPEP+ puisse pomper davantage, les autres doivent pomper moins, toutes choses égales par ailleurs, ce qui nécessite une baisse des prix pour forcer un ralentissement de la production, en particulier dans le secteur du schiste américain, sensible aux prix et à cycle court.

L'annonce préalable de l'augmentation de la production de l'OPEP+ vise à prévenir toute nouvelle augmentation de la production du secteur américain du schiste, en partie par des signaux et en partie par une baisse des prix eux-mêmes.

En reportant les premières augmentations de production à octobre et en les subordonnant aux conditions futures du marché, les ministres de l'OPEP+ se sont donné une certaine marge de manœuvre.

Les augmentations de production prévues peuvent être à nouveau reportées si la croissance de la consommation de pétrole ne s'accélère pas, si les stocks restent confortables et si les prix restent sous pression.

Mais l'OPEP+ a signalé un changement important dans l'orientation de sa politique. Après avoir jeté à plusieurs reprises une bouée de sauvetage au secteur du schiste en 2023, l'OPEP+ se prépare à le presser à nouveau en 2025.

John Kemp est analyste de marché chez Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes.