L'OPEP+ devrait s'en tenir à l'accord existant malgré les inquiétudes concernant la demande

L'OPEP+ devrait convenir d'une autre petite augmentation des objectifs de production pour le mois de juin, selon les délégués du groupe, alors que les attentes selon lesquelles les sanctions réduiront la production russe contrecarrent davantage les inquiétudes concernant la croissance de la demande dues aux blocages chinois.

Les ministres de l'OPEP+ doivent se réunir jeudi et devraient convenir de relever les objectifs de production de 432 000 barils par jour (bpj) pour juin, ont déclaré à Reuters quatre délégués de l'OPEP+.

En vertu d'un accord conclu en juillet dernier, le groupe doit augmenter les objectifs de production de 432 000 bpj chaque mois jusqu'à la fin du mois de septembre, afin de mettre fin aux réductions de production restantes.

Fin mars, il a accepté de procéder à l'augmentation de la production prévue pour le mois de mai.

La réunion de l'OPEP+ cette semaine a pour toile de fond une annonce majeure de l'Union européenne qui a proposé mercredi un embargo pétrolier progressif sur la Russie dans le cadre de ses mesures les plus sévères à ce jour pour punir Moscou pour sa guerre en Ukraine.

Le secrétaire général de l'OPEP, Mohammad Barkindo, dans un discours vu par Reuters lors d'une réunion du comité technique conjoint de l'OPEP+ qui a eu lieu mercredi, a déclaré qu'il n'était pas possible pour les autres producteurs de remplacer l'approvisionnement russe.

"Ce qui est clair, c'est que les exportations de pétrole et d'autres liquides de la Russie, qui s'élèvent à plus de 7 millions de bpj, ne peuvent pas être compensées par d'autres pays. La capacité de réserve n'existe tout simplement pas", a-t-il déclaré.

"Cependant, sa perte potentielle, que ce soit par le biais de sanctions ou d'actions volontaires, se répercute clairement sur les marchés de l'énergie."

Les prix du pétrole ont bondi de plus de 4 % à la suite de l'annonce de l'UE, le Brent grimpant à près de 110 dollars le baril.

EXCÉDENT DE L'OFFRE

Selon un rapport interne vu par Reuters, l'OPEP+ prévoit que l'offre dépassera la demande de 1,9 million de bpj en 2022, soit 600 000 bpj de plus qu'une prévision précédente.

Le rapport, préparé avant la réunion de la CTM, voit également les stocks de pétrole de l'OCDE dépasser légèrement la moyenne 2015-2019 au quatrième trimestre.

La révision reflète une prévision de croissance de la demande de pétrole plus faible adoptée par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) dans son rapport mensuel sur le pétrole d'avril.

L'OPEP s'attend désormais à ce que la demande mondiale de pétrole augmente de 3,67 millions de bpj en 2022, soit une baisse de 480 000 bpj par rapport à sa précédente prévision. M. Barkindo a déclaré que les blocages chinois freinaient l'utilisation des carburants de transport et des matières premières pétrochimiques.

"Cela a affecté la demande de pétrole, certains suggérant que le pays est confronté au plus grand choc de demande de pétrole depuis début 2020", a-t-il déclaré au JTC.

Deux sources de l'OPEP+ ont déclaré que le JTC a conclu sa réunion et a laissé les prévisions de croissance de la demande inchangées.

L'OPEP+ s'attend à ce que la production de pétrole des pays non-OPEP de l'alliance atteigne une moyenne de 18,2 millions de bpj, selon les données, soit une révision à la baisse de 600 000 bpj par rapport à la prévision précédente, reflétant en partie la baisse de l'offre russe.

Les propres prévisions de la Russie montrent que la production pourrait chuter de 17 % en 2022, selon un document du ministère de l'économie vu par Reuters.

Selon ce document, la production de pétrole russe pourrait baisser entre 433,8 millions et 475,3 millions de tonnes - soit entre 8,68 millions et 9,5 millions de barils par jour - en 2022, contre 524 millions de tonnes en 2021.