L'OPEP+ envisage une réduction du pétrole de plus de 1 million de bpj - sources

L'OPEP+ envisagera une réduction de la production de pétrole de plus d'un million de barils par jour (bpj) la semaine prochaine, ont déclaré des sources de l'OPEP dimanche, dans ce qui serait la plus grande mesure prise depuis la pandémie du COVID-19 pour remédier à la faiblesse du marché pétrolier.

La réunion aura lieu le 5 octobre, dans un contexte de chute des prix du pétrole et de mois de forte volatilité du marché qui ont incité le principal producteur de l'OPEP+, l'Arabie saoudite, à déclarer que le groupe pourrait réduire sa production.

L'OPEP+, qui regroupe les pays de l'OPEP et des alliés comme la Russie, a refusé d'augmenter la production pour faire baisser les prix du pétrole, malgré la pression des grands consommateurs, dont les États-Unis, pour aider l'économie mondiale.

Les prix ont néanmoins fortement chuté le mois dernier en raison des craintes concernant l'économie mondiale et d'une remontée du dollar américain après que les Réserves fédérales aient relevé leurs taux.

Une réduction significative de la production risque de provoquer la colère des États-Unis, qui font pression sur l'Arabie saoudite pour qu'elle continue à pomper davantage afin d'aider les prix du pétrole à s'adoucir davantage et de réduire les revenus de la Russie, l'Occident cherchant à punir Moscou pour avoir envoyé des troupes en Ukraine.

L'Occident accuse la Russie d'envahir l'Ukraine, mais le Kremlin parle d'une opération militaire spéciale.

L'Arabie saoudite n'a pas condamné les actions de Moscou dans un contexte de relations difficiles avec l'administration du président américain Joe Biden.

La semaine dernière, une source familière avec la pensée russe a déclaré que Moscou aimerait voir l'OPEP+ réduire 1 million de bpj ou un pour cent de l'offre mondiale.

Ce serait la plus grande réduction depuis 2020, lorsque l'OPEP+ a réduit sa production d'un record de 10 millions de bpj alors que la demande s'effondrait en raison de la pandémie de COVID. Le groupe a passé les deux années suivantes à dénouer ces réductions record.

Dimanche, les sources ont déclaré que la réduction pourrait dépasser 1 million de bpj. L'une des sources a suggéré que les réductions pourraient également inclure une réduction supplémentaire volontaire de la production par l'Arabie saoudite.

L'OPEP+ se réunira en personne à Vienne pour la première fois depuis mars 2020.

Les analystes et les observateurs de l'OPEP tels qu'UBS et JP Morgan ont suggéré ces derniers jours qu'une réduction d'environ 1 million de bpj était dans les cartons et pourrait aider à arrêter la baisse des prix.

"Le pétrole à 90 dollars n'est pas négociable pour les dirigeants de l'OPEP+, ils vont donc agir pour sauvegarder ce prix plancher", a déclaré Stephen Brennock, du courtier en pétrole PVM. (Reportage de Maha El Dahan, Olesya Astakhova et Alex Lawler ; édition de Gareth Jones, Jan Harvey et Raissa Kasolowsky)