L'OPEP estime que la variante Delta pèse sur la demande de pétrole avant la croissance de 2022

L'OPEP a revu à la baisse lundi ses prévisions de demande mondiale de pétrole pour le dernier trimestre de 2021 en raison de la variante du coronavirus Delta, affirmant qu'une nouvelle reprise serait partiellement reportée à l'année prochaine, lorsque la consommation dépassera les taux pré-pandémiques.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a déclaré dans un rapport mensuel qu'elle s'attendait à ce que la demande de pétrole atteigne en moyenne 99,70 millions de barils par jour (bpj) au quatrième trimestre de 2021, soit une baisse de 110 000 bpj par rapport aux prévisions du mois dernier.

"Le risque accru de cas de COVID-19 principalement alimenté par la variante Delta assombrit les perspectives de la demande de pétrole au cours du dernier trimestre de l'année", a déclaré l'OPEP dans le rapport.

"En conséquence, la demande de pétrole du second semestre 2021 a été ajustée légèrement à la baisse, retardant partiellement la reprise de la demande de pétrole au premier semestre 2022."

Les gouvernements, les entreprises et les négociants surveillent de près la vitesse à laquelle la demande de pétrole se redresse après le crash de l'année dernière. Un retour plus rapide pourrait stimuler les prix et remettre en question l'opinion selon laquelle l'impact de la pandémie pourrait freiner la consommation plus longtemps ou définitivement.

Malgré la révision à la baisse des prévisions pour le quatrième trimestre, l'OPEP a déclaré que la demande mondiale de pétrole pour l'ensemble de l'année 2021 augmenterait de 5,96 millions de bpj, soit un chiffre pratiquement inchangé par rapport au mois dernier.

La prévision de croissance pour 2022 a été ajustée à 4,15 millions de bpj, contre 3,28 millions de bpj dans le rapport du mois dernier et une estimation de 4,2 millions de bpj donnée par des sources de l'OPEP lors de la dernière réunion du groupe le 1er septembre.

"On suppose maintenant que le rythme de la reprise de la demande de pétrole est plus fort et qu'il a lieu principalement en 2022", a déclaré l'OPEP. "Avec l'augmentation des taux de vaccination, la pandémie COVID-19 devrait être mieux gérée et les activités économiques et la mobilité reviendront fermement aux niveaux d'avant COVID-19." (Sous la direction d'Emelia Sithole-Matarise)