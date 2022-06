L'OPEP maintient ses prévisions de demande en pétrole, mais prévient d'un risque considérable

Dans un rapport mensuel publié mardi, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a maintenu ses prévisions selon lesquelles la demande mondiale augmenterait de 3,36 millions de barils par jour (bpj) en 2022, prolongeant ainsi la reprise après l'effondrement de 2020.

La guerre en Ukraine avait envoyé le pétrole brièvement au-dessus de 139 dollars le baril en mars, le plus haut depuis 2008, aggravant les pressions inflationnistes. Les blocages du COVID en Chine, où une épidémie à Pékin a entraîné la reprise des tests de masse, ont freiné la demande de pétrole.

"Pour l'avenir, les développements géopolitiques actuels et le déploiement incertain de la pandémie vers la fin du second semestre de l'année continuent de faire peser un risque considérable sur le rétablissement prévu des niveaux d'avant la pandémie", a déclaré l'OPEP dans le rapport. "Les pressions inflationnistes devraient persister et il reste très incertain de savoir quand les problèmes géopolitiques pourront être résolus. Néanmoins, la demande de pétrole devrait se maintenir à des niveaux sains au cours du second semestre de cette année."

Le rapport prévoit que la consommation mondiale dépassera la barre des 100 millions de bpj au troisième trimestre, conformément aux projections antérieures, et que la moyenne de 2022 atteindra 100,29 millions de bpj, juste au-dessus du taux pré-pandémique de 2019.

L'OPEP et ses alliés, dont la Russie, connus sous le nom d'OPEP+, augmentent leur production après les réductions record mises en place au plus fort de la pandémie en 2020. Pourtant, l'OPEP+ a été en deçà des augmentations en raison du sous-investissement dans les champs pétrolifères par certains membres de l'OPEP et, plus récemment, des pertes de la production russe. Le rapport montre que la production de l'OPEP en mai a diminué de 176 000 bpj pour atteindre 28,51 millions de bpj.