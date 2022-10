L'OPEP+ "n'est qu'à un coup de fil" si le monde a besoin de plus de pétrole - ministre des EAU

Suhail al-Mazrouei a déclaré lors d'un grand événement industriel à Abu Dhabi que l'on peut toujours faire confiance à l'OPEP+, qui regroupe le bloc de producteurs avec des alliés dont la Russie, pour équilibrer l'offre et la demande de pétrole. "Nous ne sommes qu'à un coup de fil si les besoins sont là", a-t-il déclaré.

L'OPEP+ a été confrontée à l'un de ses plus grands affrontements avec l'Occident après avoir convenu de réductions de la production de pétrole en octobre, une décision que l'administration américaine a qualifiée de myope. Les producteurs de l'OPEP+ se sont ralliés à l'Arabie saoudite, premier exportateur de pétrole, après que les États-Unis l'aient accusée de pousser les membres à réduire leur production.

Le groupe devrait tenir sa prochaine réunion à Vienne le 4 décembre, un jour avant l'entrée en vigueur d'un accord du Groupe des Sept visant à plafonner les ventes de pétrole russe à un prix bas imposé.

Entre-temps, les ministres de l'énergie et les PDG des principales compagnies pétrolières se sont réunis à Abu Dhabi pour discuter des investissements dans le pétrole et le gaz, des marchés du brut, des prix de l'énergie et de la croissance économique, à un moment où l'invasion de l'Ukraine par la Russie a secoué le commerce mondial du pétrole.

S'exprimant lors de la conférence lundi, l'envoyé américain pour l'énergie, Amos Hochstein, a déclaré que le prix de l'énergie devait être fixé pour permettre la croissance économique, ajoutant que davantage d'investissements sont nécessaires dans le secteur du pétrole et du gaz.

Les investissements des États-Unis et d'autres pays ne sont pas suffisants, a-t-il souligné. "Peu importe où vous vous situez sur le spectre énergétique, nous devons tous investir et innover", a-t-il déclaré.

M. Hochstein a déclaré que la relation entre les États-Unis et les Émirats arabes unis est "forte, de longue date et durable". Réfléchissant à la prise de bec avec l'OPEP+, il a déclaré aux journalistes : "Les gens ont le droit d'avoir des désaccords. C'est beaucoup moins dramatique que ce que les gens pensent".

L'Arabie saoudite et les EAU, deux des plus grands producteurs de pétrole au monde, augmentent leur production et leur raffinage, et travaillent sur l'hydrogène propre, a déclaré lundi le ministre saoudien de l'énergie, le prince Abdulaziz bin Salman.

"Nous et les EAU allons être les producteurs exemplaires", a-t-il déclaré.

Les Émirats arabes unis publieront la première révision de leur plan énergétique en 2023, qui augmentera leurs objectifs écologiques, a déclaré M. Mazrouei.

"Nous nous attendons à ce que cette mise à jour contienne davantage de sources d'énergie vertes", a-t-il déclaré. "Nous verrons l'objectif, mais l'attente, je suis optimiste que nous allons augmenter la contribution des énergies renouvelables."

Le directeur général d'Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC), Sultan al-Jaber, a déclaré précédemment que la suppression des investissements dans les hydrocarbures en raison du déclin naturel pourrait entraîner une perte de 5 millions de barils de pétrole par jour et par an par rapport aux approvisionnements actuels.

"Les chocs que nous avons connus cette année ressembleraient alors à une petite secousse", a déclaré M. Jaber.

Le monde a besoin d'un maximum d'énergie et d'un minimum d'émissions, a-t-il ajouté.

"Voici les faits concrets : Les chaînes d'approvisionnement mondiales continuent d'être fragiles. La géopolitique est désormais plus complexe, fragmentée et polarisée que jamais", a-t-il déclaré.