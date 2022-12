L'OPEP+ ne prévoit aucun changement de politique lors des discussions de dimanche - sources

L'OPEP+, qui comprend l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et des alliés dont la Russie, a provoqué la colère des États-Unis et d'autres nations occidentales en octobre lorsqu'elle a accepté de réduire sa production de 2 millions de barils par jour (bpj), soit environ 2 % de la demande mondiale, à partir de novembre et jusqu'à la fin de 2023.

Washington a accusé le groupe et l'un de ses dirigeants, l'Arabie saoudite, de se ranger du côté de la Russie malgré la guerre menée par Moscou en Ukraine.

L'OPEP+ a fait valoir qu'elle avait réduit sa production en raison de perspectives économiques plus faibles. Les prix du pétrole ont baissé depuis octobre en raison du ralentissement de la croissance chinoise et mondiale et de la hausse des taux d'intérêt. [O/R]

Vendredi, les nations du G7 et l'Australie ont convenu d'un plafonnement du prix du baril de pétrole brut maritime russe à 60 dollars, dans le but de priver le président Vladimir Poutine de revenus tout en maintenant l'écoulement du pétrole russe sur les marchés mondiaux.

Moscou a déclaré qu'elle ne vendrait pas son pétrole dans le cadre de ce plafonnement et qu'elle analysait la manière de réagir.

De nombreux analystes et ministres de l'OPEP ont déclaré que le plafonnement des prix est déroutant et probablement inefficace, car Moscou a vendu la majeure partie de son pétrole à des pays comme la Chine et l'Inde, qui ont refusé de condamner la guerre en Ukraine.

L'OPEP s'est pratiquement réunie samedi sans la Russie et ses alliés et n'a pas discuté du plafonnement des prix russes, ont indiqué des sources.

"Nous allons maintenir la production telle qu'elle est", a déclaré l'une des sources dimanche. L'OPEP+ commence ses discussions à 1100 GMT avec une réunion du panel consultatif du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC), suivie de la conférence ministérielle plénière.