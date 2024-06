L'OPEP+ a accepté dimanche de prolonger la plupart de ses réductions importantes de la production de pétrole jusqu'en 2025, alors que le groupe cherche à soutenir le marché dans un contexte de faible croissance de la demande, de taux d'intérêt élevés et d'augmentation de la production américaine concurrente.

Voici ce que les analystes du marché ont dit à propos de cette annonce :

Daan Struyven, responsable de la recherche pétrolière chez Goldman Sachs :

"Bien que l'OPEP+ ait prolongé les trois niveaux de réduction de la production, nous considérons que la réunion est baissière car 8 pays de l'OPEP+ ont déjà signalé qu'ils allaient progressivement supprimer les 2,2 mb/j de réductions volontaires supplémentaires au cours de la période 2024T4-2025T3, malgré les récentes surprises à la hausse concernant les stocks."

"La communication d'un désengagement progressif reflète un fort désir de ramener la production de plusieurs membres compte tenu de la forte capacité de réserve."

"En conséquence de la réunion baissière, et compte tenu des récentes surprises à la hausse des stocks par rapport à nos attentes, nous considérons maintenant que les risques pour notre fourchette de 75-90 $ pour le Brent sont biaisés à la baisse."

Amarpreet Singh, analyste en énergie chez Barclays :

"Les résultats de la réunion de l'OPEP+ ont été légèrement négatifs par rapport à notre point de vue sur les équilibres de base, car la reconduction des ajustements volontaires supplémentaires jusqu'à la fin du troisième trimestre et une élimination progressive plus lente que prévu de ces ajustements ont été plus que compensées par l'ampleur de l'élimination progressive et la révision de l'objectif des Émirats arabes unis pour l'année prochaine."

"La reconduction des réductions volontaires supplémentaires pour un autre trimestre et les commentaires associés des principaux ministres suggèrent qu'il ne serait pas surprenant de voir le groupe botter en touche si les conditions du marché ne favorisent pas une élimination progressive des réductions de production à partir du 4e trimestre 24.

Kim Fustier, responsable de la recherche européenne sur le pétrole et le gaz chez HSBC :

"Ce résultat était largement attendu par le marché.

"La manière dont l'OPEP+ met fin à sa série de réductions multiples et complexes totalisant 5,8 millions de barils par jour reste l'une des plus grandes questions pour le marché pétrolier. L'accord apporte une certaine clarté pour les 19 prochains mois, mais des questions subsistent, notamment sur la manière dont les 3,66 mbj de réductions volontaires collectives et de première phase seront dénoués après la fin de l'année 2025."

Omar Nokta, analyste chez Jefferies :

"Nous considérons qu'il s'agit d'un élément positif modeste car nous ne nous attendions pas à un retour de ces barils avant la fin de l'année 2025."

"Au début de l'année, lorsque les prix du Brent ont atteint 90 dollars le baril, on s'attendait de plus en plus à ce que ces réductions volontaires commencent à se résorber à un moment donné en 2024, mais la baisse des prix depuis lors a infirmé ce point de vue. L'arrêt progressif de ces réductions en octobre est donc une bonne surprise. Les pétroliers continuent de bénéficier de bénéfices importants malgré les réductions mises en œuvre par l'OPEP+ depuis le début de l'année 2023. Étant donné qu'une nouvelle offre non OPEP est prévue pour 2025, conformément aux prévisions de croissance de la demande, le dénouement complet des réductions volontaires de l'OPEP+ pourrait se faire attendre."

Christyan F Malek, responsable mondial de la stratégie énergétique et responsable de la recherche sur les actions pétrolières et gazières dans la région EMEA chez JPMorgan :

"L'augmentation de la production au troisième trimestre suggère que l'alliance est à l'aise avec les niveaux de stocks actuels et devrait offrir au marché une vision plus claire de la confiance de l'OPEP dans les fondamentaux de l'offre et de la demande."

"En d'autres termes, si ces ajouts de volume sont respectés, cela devrait indiquer des perspectives saines pour les nominations et constitue donc en fin de compte une demande haussière, même si, à court terme, nous pourrions observer une certaine pression à la baisse sur les prix du pétrole. Il est clair que le défi pour le groupe sera de tenir ou de réduire si la demande ne s'avère pas aussi robuste et nous pensons que leur forte cohésion devrait permettre une plus grande flexibilité, si nécessaire".