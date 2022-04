L'OPEP réduit ses prévisions de demande mondiale de pétrole pour 2022 en raison du conflit en Ukraine

Dans un rapport mensuel, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a déclaré que la demande mondiale augmenterait de 3,67 millions de barils par jour (bpj) en 2022, soit 480 000 bpj de moins que sa précédente prévision.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février a fait grimper les prix du pétrole au-dessus de 139 dollars le baril, le plus haut depuis 2008, aggravant les pressions inflationnistes.

Le brut a depuis baissé, les États-Unis et d'autres nations ayant annoncé leur intention de puiser dans les stocks stratégiques de pétrole pour stimuler l'offre, mais il reste au-dessus de 100 dollars.

"Si l'on prévoit que la Russie et l'Ukraine seront toutes deux confrontées à des récessions en 2022, le reste de l'économie mondiale sera également profondément touché", a déclaré l'OPEP dans le rapport.

"La forte hausse des prix des produits de base, combinée aux goulets d'étranglement permanents de la chaîne d'approvisionnement et aux embouteillages logistiques liés au COVID-19 en Chine et ailleurs, alimente l'inflation mondiale."

Malgré cela, la consommation mondiale de pétrole devrait encore dépasser la barre des 100 millions de bpj au troisième trimestre, comme le prévoit l'OPEP.

Sur une base annuelle selon l'OPEP, le monde a utilisé pour la dernière fois plus de 100 millions de bpj de pétrole en 2019.

L'OPEP et ses alliés qui incluent la Russie, connus sous le nom d'OPEP+, sont en train de dénouer les réductions de production record mises en place en 2020 et ont repoussé la pression occidentale pour augmenter la production à un rythme plus rapide.

Lors de sa dernière réunion, l'OPEP+ a esquivé la crise ukrainienne et s'en est tenu à un plan précédemment convenu pour augmenter son objectif de production mensuel de 432 000 bpj en mai.

Le sous-investissement dans les champs pétrolifères de certains membres de l'OPEP - en partie à cause de la pandémie - signifie que le groupe n'a pas été en mesure de réaliser pleinement les augmentations de production promises.

Le rapport de l'OPEP montre que la production de l'OPEP en mars n'a augmenté que de 57 000 bpj pour atteindre 28,56 millions de bpj, en retard sur l'augmentation de 253 000 bpj que l'OPEP est autorisée à réaliser dans le cadre de l'accord OPEP+.