L'OPEP+ se réunit pour débattre des quotas de production et d'une nouvelle réduction - sources

L'OPEP et ses alliés se réuniront dimanche pour débattre d'un nouvel accord susceptible d'ajuster les quotas de production des pays et d'une nouvelle réduction de la production, ont déclaré des sources à Reuters, alors que le groupe est confronté à des prix du pétrole en baisse et à une surabondance de l'offre qui se profile à l'horizon.

L'OPEP+, qui regroupe l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés menés par la Russie, pompe environ 40 % du brut mondial, ce qui signifie que ses décisions politiques peuvent avoir un impact majeur sur les prix du pétrole. Trois sources au fait des discussions de l'OPEP+ ont déclaré à Reuters que de nouvelles réductions de la production étaient envisagées parmi les options de la session de dimanche. Deux autres sources ont déclaré que de nouvelles réductions étaient peu probables. Les trois sources ont déclaré que les réductions pourraient s'élever à 1 million de bpj en plus des réductions existantes de 2 millions de bpj et des réductions volontaires de 1,6 million de bpj, annoncées à la surprise générale en avril et qui ont pris effet en mai. L'annonce d'avril a contribué à faire grimper les prix du pétrole d'environ 9 dollars le baril pour les porter à plus de 87 dollars, mais ils se sont rapidement repliés sous la pression des inquiétudes concernant la croissance économique et la demande mondiales. Vendredi, le baril de Brent, référence internationale, s'est établi à 76 dollars [O/R]. Si elle est approuvée, la nouvelle réduction porterait le volume total des réductions à 4,66 millions de bpj, soit environ 4,5 % de la demande mondiale. Généralement, les réductions de production prennent effet le mois suivant leur accord, mais les ministres peuvent également convenir d'une mise en œuvre plus tardive. Ils pourraient également décider de maintenir la production au même niveau. Les ministres de l'OPEP+ commenceront à se réunir à partir de 11 heures (9 heures GMT) dimanche à Vienne et tiendront une réunion complète à partir de 12 heures, selon des sources familières avec le dernier calendrier. La semaine dernière, le ministre saoudien de l'énergie, le prince Abdulaziz, a déclaré que les investisseurs qui vendaient à découvert le prix du pétrole, ou qui pariaient sur une baisse du prix, devraient "faire attention", ce que de nombreux observateurs du marché ont interprété comme un avertissement de nouvelles réductions de l'offre. Deux sources de l'OPEP+ ont également déclaré que le groupe devait aborder la question des niveaux de référence, à partir desquels chaque membre procède à des réductions. Ces discussions ont déjà donné lieu à des litiges. Les pays d'Afrique de l'Ouest, tels que le Nigeria et l'Angola, sont depuis longtemps incapables de produire conformément à leurs objectifs, mais se sont opposés à l'abaissement des niveaux de référence, car de nouveaux objectifs pourraient les obliger à procéder à de véritables réductions. En revanche, les Émirats arabes unis ont insisté pour obtenir des niveaux de référence plus élevés, compte tenu de leur capacité de production croissante, mais cela signifierait que leur part dans les réductions globales diminuerait. Les pays occidentaux ont accusé l'OPEP de manipuler les prix du pétrole et de saper l'économie mondiale en raison des coûts élevés de l'énergie. L'Occident a également accusé l'OPEP de prendre trop parti pour la Russie malgré les sanctions occidentales imposées à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. En réponse, les initiés et les observateurs de l'OPEP ont déclaré que la planche à billets de l'Occident au cours de la dernière décennie avait entraîné l'inflation et forcé les pays producteurs de pétrole à agir pour maintenir la valeur de leur principal produit d'exportation. Des pays asiatiques tels que la Chine et l'Inde se sont taillé la part du lion dans les exportations de pétrole russe et ont refusé de se joindre aux sanctions occidentales contre la Russie. L'OPEP a refusé l'accès à son siège aux journalistes de Reuters et d'autres médias.