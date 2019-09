L'OREAL crée le premier "Bachelor Coiffure"

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’Oréal annonce l’ouverture de son école dédiée aux métiers de la coiffure ainsi que la création du premier "Bachelor Coiffure et Entrepreneuriat", une initiative qui témoigne de l’engagement de L’Oréal à accompagner la transformation des métiers de la coiffure. Partenaire historique de la profession, L’Oréal initie une approche pédagogique inédite visant à amplifier et diversifier les compétences du métier, en plaçant le parcours client et les outils digitaux au cœur de l’enseignement.L'Oréal souhaite ainsi développer l'attractivité de la filière auprès des jeunes et renforcer l'employabilité du second secteur de l'artisanat en France, avec pour ambition de former 10 000 coiffeurs en 10 ans.Situé à Paris, dans le 14ème arrondissement, le nouveau campus ouvrira ses portes début 2020 pour accueillir chaque année 150 étudiants aux profils variés. Ils intègreront un programme de formation pour une durée de trois ans. À l'issue de ce parcours, les jeunes diplômés obtiendront le Bachelor "Coiffure & Entrepreneuriat" qui correspond à un niveau BAC+3.