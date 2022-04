L'OTAN affirme que la Russie se regroupe pour tenter de prendre le Donbas en Ukraine

S'exprimant un jour avant que les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN ne se réunissent à Bruxelles pour discuter d'un soutien financier, militaire et humanitaire accru pour l'Ukraine, M. Stoltenberg a déclaré que la Russie préparait une offensive "très concentrée".

"Nous constatons à présent un mouvement important des troupes (russes) qui s'éloignent de Kiev pour se regrouper, se réarmer et se réapprovisionner et se concentrer sur l'est", a déclaré M. Stoltenberg lors d'une conférence de presse.

"Dans les semaines à venir, nous nous attendons à une nouvelle poussée russe dans l'est et le sud de l'Ukraine pour tenter de prendre tout le Donbas et de créer un pont terrestre vers la Crimée occupée", a-t-il déclaré avant la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN de mercredi.

Les commentaires de M. Stoltenberg semblent confirmer l'annonce faite par Moscou fin mars qu'elle se recentrait sur "la libération complète du Donbas", une région industrielle partiellement sous le contrôle des séparatistes soutenus par la Russie depuis 2014.

Selon M. Stoltenberg, il s'agirait d'une nouvelle phase cruciale de l'invasion russe du 24 février, que le Kremlin qualifie d'"opération militaire spéciale".

"Le repositionnement des troupes russes prendra un certain temps, quelques semaines", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que : "Dans cette fenêtre, il est extrêmement important que les alliés de l'OTAN apportent leur soutien".

Mercredi et jeudi, les ministres des affaires étrangères doivent discuter de la manière d'envoyer davantage d'armes antichars, de munitions et de fournitures médicales à l'Ukraine, a déclaré M. Stoltenberg.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, devrait assister à une partie de la réunion de deux jours à Bruxelles.