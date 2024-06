Un consortium d'alliés de l'OTAN a confirmé la première tranche d'entreprises ayant obtenu un financement dans le cadre du fonds d'innovation d'un milliard d'euros (1,1 milliard de dollars) du groupe.

L'alliance a dévoilé ce fonds à l'été 2022, quelques mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en promettant d'investir dans des technologies susceptibles de renforcer ses défenses. Le fonds est soutenu par 24 des 32 États membres de l'OTAN, dont la Finlande et la Suède, qui ont rejoint l'alliance au début de l'année.

Mardi, le Fonds d'innovation de l'OTAN (FIN) a confirmé qu'il avait investi directement dans quatre entreprises technologiques européennes qui, selon lui, contribueront à relever les défis en matière de défense, de sécurité et de résilience.

L'organisme a alloué des fonds à Fractile AI, un fabricant de puces informatiques basé à Londres qui vise à accélérer les grands modèles de langage (LLM) tels que ceux qui alimentent ChatGPT, ainsi qu'à l'entreprise allemande ARX Robotics, qui conçoit des robots sans pilote dont les fonctions vont du levage de charges lourdes à la surveillance.

Les deux autres startups étaient le fabricant britannique iCOMAT, qui fabrique des matériaux plus légers pour les véhicules, et Space Forge, une société galloise qui exploite les conditions de l'espace, telles que la microgravité et le vide, pour fabriquer des semi-conducteurs en orbite.

Permettre l'accès aux technologies stratégiques est essentiel pour assurer un avenir sûr et prospère au milliard de citoyens de l'alliance, a déclaré Andrea Traversone, l'associé directeur du fonds.

Le fonds s'est également associé à des sociétés de capital-risque telles que Alpine Space Ventures, OTB Ventures, Join Capital et Vsquared Ventures afin de soutenir les investissements dans les technologies de pointe sur le continent. (Reportage de Martin Coulter, édition de Bill Berkrot)