L'OTAN a déclaré jeudi qu'elle était prête à envoyer des troupes supplémentaires dans une région du Kosovo divisée sur le plan ethnique, où des dizaines de personnes ont été blessées dans des violences cette semaine, tandis que Pristina et Belgrade s'accusent mutuellement d'avoir attisé les tensions.

Les troubles se sont intensifiés dans la région après les élections d'avril, qui ont été boycottées par les Serbes de souche et qui ont donné la victoire à des candidats albanais dans quatre circonscriptions électorales à majorité serbe dans le nord. Les Albanais de souche représentent 90 % de la population du Kosovo.

Leur installation la semaine dernière, malgré un taux de participation de 3,5 %, a suscité des critiques de la part des États-Unis, partisans déclarés de l'indépendance du Kosovo vis-à-vis de la Serbie en 2008. En conséquence, Washington a annulé la participation de Pristina à un exercice de l'OTAN.

L'Union européenne a déclaré qu'elle continuerait à discuter avec les deux parties.

"L'OTAN restera vigilante", a déclaré Jens Stoltenberg, chef de l'Alliance, en marge d'une réunion de l'OTAN à Oslo. "Notre message à Belgrade et à Pristina est qu'ils doivent s'engager de bonne foi dans le dialogue facilité par l'UE.

Il a déclaré que l'alliance était prête à envoyer des troupes supplémentaires en plus des 700 déjà en route pour renforcer la force existante de 4 000 soldats de la KFOR au Kosovo, après que 30 soldats de la paix et 52 manifestants de l'ethnie serbe aient été blessés lundi.

Les Serbes ethniques, majoritaires dans le nord du Kosovo, n'ont jamais accepté la déclaration d'indépendance du Kosovo vis-à-vis de la Serbie en 2008 et considèrent Belgrade comme leur capitale, plus de vingt ans après le soulèvement des Albanais du Kosovo contre le pouvoir serbe.

ÉCHANGE DE BLÂMES

"La Serbie doit assumer son passé", a déclaré à Reuters le président du Kosovo, Vjosa Osmani, en marge d'un sommet européen en Moldavie, accusant Belgrade de déstabiliser le Kosovo en soutenant des "gangs criminels" dans le nord.

S'exprimant à son arrivée au sommet en Moldavie, M. Vucic a déclaré que le Kosovo devrait retirer les "prétendus maires" des quatre municipalités et a ajouté que cela contribuerait à désamorcer les tensions.

Les Serbes ethniques du nord du Kosovo réclament depuis longtemps la mise en œuvre d'un accord conclu en 2013 sous l'égide de l'UE en vue de créer une association de municipalités autonomes dans leur région.

Dans la ville de Leposavic, au nord du pays, des soldats de l'OTAN protègent depuis lundi la mairie où se trouve l'un des quatre maires d'origine albanaise. Des manifestants d'origine serbe se sont rassemblés devant le bâtiment, qui était entouré de fils barbelés, et avaient drapé un drapeau serbe sur une clôture.

Lulzim Hetemi a balayé d'un revers de main le défi que représente le fait d'être enfermé à l'intérieur, déclarant au journal Albanian Post mercredi en fin de journée : "Je n'ai jamais été aussi bien... Je mange comme dans un hôtel".

Dans les trois autres districts - Zubin Potok, Zvecan et Mitrovica Nord - les nouveaux maires n'ont pas travaillé depuis les mairies, ce qui a permis de maintenir le calme dans ces zones.

Le Kosovo a déclaré son indépendance près de dix ans après que les bombardements de l'OTAN ont chassé la police et l'armée serbes de son ancienne province. La Serbie et les quelque 50 000 Serbes du nord du Kosovo ne reconnaissent pas Pristina et considèrent que le Kosovo fait partie de la Serbie.