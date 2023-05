Les pays de l'OTAN sont en pleine manœuvre militaire dans l'Arctique, s'engageant mardi à défendre leur nouveau membre, la Finlande, qui organise son premier exercice conjoint de l'OTAN dans la région depuis qu'elle est devenue le 31e membre de l'alliance occidentale en avril.

L'ajout de la Finlande double la longueur de la frontière que l'OTAN partage avec la Russie, qui a lancé une invasion à grande échelle de son voisin, l'Ukraine, en février de l'année dernière.

Près de 1 000 membres des forces alliées des États-Unis, de Grande-Bretagne et de Norvège, ainsi que de la Suède voisine, ont rejoint quelque 6 500 soldats finlandais et un millier de véhicules pour l'exercice Northern Forest, le plus grand exercice de forces terrestres de l'ère moderne organisé par la Finlande au-dessus du cercle polaire arctique.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a convaincu la Suède et la Finlande l'année dernière de renoncer à des politiques de non-alignement militaire de longue date et de chercher à obtenir la sécurité de l'engagement de défense collective de l'OTAN.

La Finlande a officiellement adhéré à l'OTAN le 4 avril, sous la menace de "contre-mesures" de la part de Moscou. La Suède espère devenir membre de l'Alliance en temps utile pour le sommet de Vilnius, en juillet.

Supervisant l'exercice à deux heures de route de la frontière russe, sur l'un des plus grands terrains d'entraînement d'artillerie d'Europe, à Rovajarvi, dans le nord de la Finlande, le général de division Gregory Anderson, de la 10e division de montagne de l'armée américaine, a déclaré que son pays se tenait prêt à défendre la Finlande.

"Nous sommes ici, nous sommes engagés. L'armée américaine s'entraîne ici avec notre plus récent allié de l'OTAN pour construire cette capacité, pour aider à défendre la Finlande si quelque chose arrivait", a déclaré le général Anderson.

Ses troupes se sont entraînées sur le terrain avec leurs systèmes de roquettes à lancement multiple expédiés d'Allemagne, tandis que leurs homologues finlandais ont tiré avec leurs chars Leopard 2A6, que les Suédois et les Norvégiens ont tiré à partir de véhicules de combat d'infanterie CV90 et que les troupes britanniques ont déployé des véhicules de combat d'infanterie Warrior.

La Suède reste le partenaire militaire le plus proche de la Finlande et est également prête, tant sur le plan politique que tactique, à défendre son voisin nordique, a déclaré le commandant des forces terrestres suédoises.

"Cela ne fait aucun doute. Nous avons préparé des plans sur ce qu'il faut faire si nous devons participer à la défense de la Finlande", a déclaré le général de division Karl Engelbrektson.

Ilmari Laukkanen, un conscrit finlandais de 20 ans qui a utilisé un canon de campagne lors de l'exercice mais qui, dans sa vie civile, travaille dans une ferme familiale près de la frontière russe, a déclaré qu'il serait prêt à se battre pour les nouveaux alliés de la Finlande si cela s'avérait nécessaire.

"Bien sûr que je serais prêt. Si on nous donne quelque chose de bien, nous donnons en retour", a déclaré M. Laukkanen à Reuters.

Thea Rimmereid, 21 ans, du bataillon norvégien Porsanger, à qui l'on demandait si elle se sentait prête à défendre la Finlande, a répondu qu'elle n'était dans l'armée que depuis 13 mois.

"Mais nous ferons de notre mieux s'il le faut," a déclaré Rimmereid.

Le colonel Janne Makitalo, chef de l'exercice, a déclaré que les alliés de l'OTAN devraient être prudents et ne pas tirer de conclusions rapides sur leurs besoins en matière d'acquisition de matériel militaire à partir des images qu'ils voient de l'Ukraine.

"La Russie est actuellement en mesure de détruire, sur une base mensuelle, environ 10 000 UAV (véhicules aériens sans équipage) ukrainiens", a déclaré le colonel Makitalo.

Les solutions technologiques coûteuses peuvent paraître intéressantes sur YouTube, mais elles peuvent être facilement détectées dans une situation de guerre réelle.

Les exercices se déroulent du 27 mai au 2 juin.

(Cet article du 30 mai a été corrigé pour indiquer que l'exercice conjoint était le premier dans la région arctique de la Finlande, et non le premier dans le pays, depuis que la Finlande a rejoint l'OTAN, au paragraphe 1, et que les troupes britanniques ont déployé des véhicules de combat d'infanterie Warrior, et non des chars, au paragraphe 8),