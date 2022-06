L'OTAN s'engage à aider les pays baltes et l'Ukraine, et demande à la Turquie de laisser entrer les pays nordiques.

Se déroulant à l'ombre de la guerre de la Russie en Ukraine, le rassemblement de Madrid intervient à un moment charnière pour le lien transatlantique après les échecs en Afghanistan et les discordes internes sous l'ère de l'ancien président américain Donald Trump, qui a menacé de retirer Washington de l'alliance nucléaire.

Les négociations au sein d'une organisation souvent frileuse sont toujours en cours, ont déclaré les diplomates, mais les dirigeants espèrent également convenir de fournir une aide militaire plus importante à l'Ukraine, d'augmenter les dépenses conjointes de défense, de cimenter une nouvelle résolution à s'attaquer à la montée en puissance militaire de la Chine et de mettre davantage de troupes en attente pour défendre les pays baltes.

L'Espagne, dont le roi sera l'hôte d'un dîner pour les dirigeants, fait également pression pour que l'OTAN se concentre davantage sur le flanc sud afin de faire face aux migrations et aux groupes militants dans la région du Sahel en Afrique.

Les dirigeants de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Japon et de la Corée du Sud devraient assister à une partie du sommet, qui s'inscrit dans le cadre d'une stratégie américaine plus large visant à assurer une présence occidentale plus affirmée dans la région indo-pacifique pour contrer la Chine.

"Nous ferons davantage pour nous assurer que nous pouvons défendre chaque pouce du territoire allié, à tout moment et contre toute menace", a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, dans un discours prononcé la semaine dernière.

Bien que les responsables britanniques et américains aient déconseillé aux Baltes de demander la mise en place de forces multinationales permanentes dans la région, le sommet devrait se contenter d'un compromis consistant à promettre des renforts rapides.

L'Allemagne a déjà déclaré qu'elle mettrait davantage de troupes à disposition pour défendre la Lituanie si la Russie cherchait à s'emparer d'un territoire de l'OTAN. La Grande-Bretagne devrait faire de même pour l'Estonie, tandis que la Lettonie se tourne vers le Canada pour qu'il s'engage à y envoyer davantage de troupes.

VETO DE LA TURQUIE

L'OTAN - créée en 1949 pour contrer la menace soviétique - n'est pas tenue par le traité de défendre l'Ukraine, car l'ancienne république soviétique n'est pas membre de l'Alliance.

Mais l'invasion du 24 février par le président russe Vladimir Poutine a provoqué un changement géopolitique. En effet, la Finlande et la Suède, pays autrefois neutres, cherchent à rejoindre l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et l'Ukraine est officiellement devenue candidate à l'adhésion à l'Union européenne.

Si elle est acceptée, l'inclusion de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN entraînerait l'expansion de l'alliance que le dirigeant russe a voulu empêcher.

"Je pense que cela envoie un message important à Poutine. Et je pense que cela renforcerait en fait considérablement l'alliance", a déclaré le sénateur américain Angus King à propos de la Finlande et de la Suède, à l'issue d'un voyage en Finlande, en Lettonie et en Turquie.

Toutefois, la Turquie teste également cette unité, irritée par ce qu'elle considère comme le soutien d'Helsinki et de Stockholm aux militants kurdes et par les embargos sur les armes imposés à Ankara.

Un responsable du gouvernement turc impliqué dans les discussions entre les trois pays et Stoltenberg de l'OTAN a déclaré à Reuters qu'il serait difficile de parvenir à un accord lors du sommet, affirmant que la Suède et la Finlande doivent d'abord répondre aux préoccupations de la Turquie.

"Il y a eu des réunions, mais malheureusement, les mesures que nous attendions ne sont pas prises", a déclaré le fonctionnaire.

La Suède a mis en place un processus de consultations permanentes, selon les diplomates. Mais deux hauts diplomates de l'OTAN ont déclaré que le différend portait moins sur les repères techniques que sur la politique.

La position d'Erdogan s'est avérée populaire dans son pays avant une élection présidentielle en juin 2023, car il cherche à défier les priorités américaines et européennes. Au cours des dernières semaines, il a menacé de mener davantage d'opérations militaires dans le nord de la Syrie, a attisé les tensions avec la Grèce, autre membre de l'OTAN, et a refusé de se joindre aux sanctions occidentales contre la Russie au sujet de la guerre en Ukraine.

"Je pense qu'il y a presque zéro chance que cette question soit résolue au sommet de Madrid", a déclaré Soner Cagaptay, analyste de la Turquie au Washington Institute, un groupe de réflexion américain.

Le président américain Joe Biden pourrait organiser une réunion avec Erdogan en marge du sommet de l'OTAN pour faire pression en faveur de progrès avec la Finlande et la Suède, dont les dirigeants seront à Madrid.

Mais M. Cagaptay a ajouté qu'Erdogan pourrait essayer d'utiliser la situation pour stimuler sa popularité et convoquer une éventuelle élection surprise en novembre avant le vote officiel de juin 2023.