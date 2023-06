Moscou ne peut pas empêcher l'Ukraine de devenir membre de l'OTAN, a déclaré jeudi le chef de l'Alliance, Jens Stoltenberg, alors que les divisions entre les alliés sur la rapidité de l'adhésion de Kiev sont devenues apparentes à quelques semaines d'un sommet décisif à Vilnius à la mi-juillet.

"Tous les alliés sont d'accord pour dire que Moscou n'a pas de droit de veto sur l'élargissement de l'OTAN", a déclaré M. Stoltenberg à la presse alors que les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN se réunissaient à Oslo, cherchant à dissiper tout signe de discorde à l'approche du sommet.

"Nous avançons, les alliés sont d'accord pour que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN.

En 2008, l'OTAN a décidé que l'Ukraine finirait par adhérer à l'Alliance, mais les dirigeants se sont jusqu'à présent abstenus de prendre des mesures, telles que la remise à Kiev d'un plan d'action pour l'adhésion, qui établirait un calendrier pour le rapprochement de l'Ukraine avec le pacte militaire.

Lors du sommet de Vilnius, les dirigeants de l'OTAN entendent envoyer un message fort de soutien à Kiev. Mais à six semaines de l'échéance, la pression monte pour que les alliés trouvent un terrain d'entente sur ce qu'il convient de proposer à l'Ukraine.

Alors que Kiev et ses plus proches alliés d'Europe de l'Est réclament des mesures concrètes pour rapprocher l'Ukraine de l'adhésion, les gouvernements occidentaux, tels que les États-Unis et l'Allemagne, se méfient de toute initiative qui pourrait rapprocher l'alliance d'une guerre avec la Russie.

Le ministre lituanien des affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, a déclaré que Kiev avait subi deux invasions alors qu'elle attendait une réponse de l'OTAN depuis 14 ans.

"Il est en temps utile que nous nous asseyions et que nous trouvions une réponse très concrète à la question de savoir comment l'Ukraine va se rapprocher de l'OTAN et quand elle deviendra membre de l'alliance", a-t-il déclaré.

Son homologue estonien a fait écho à son appel en exhortant les alliés à proposer à Kiev une voie claire vers l'OTAN et à lui fournir de solides garanties de sécurité après la guerre, afin de ne pas laisser de "zones grises" que la Russie pourrait exploiter.

"L'Ukraine a besoin d'une voie claire, et des prochaines étapes, pour entrer dans l'OTAN", a déclaré le ministre estonien des affaires étrangères, Margus Tsahkna.

M. Stoltenberg a également appelé à la mise en place d'un cadre de garanties de sécurité pour Kiev, afin d'empêcher la Russie d'entreprendre à nouveau une action militaire contre le pays.

D'autres alliés, tels que l'Allemagne et le Luxembourg, ont souligné les risques encourus si l'OTAN se précipitait pour permettre à Kiev d'adhérer à l'Alliance.

"La politique de la porte ouverte de l'OTAN reste en vigueur, mais en même temps il est clair que nous ne pouvons pas parler d'accepter de nouveaux membres (qui sont) en pleine guerre", a déclaré la ministre allemande des affaires étrangères, Annalena Baerbock.

Le Luxembourgeois Jean Asselborn a averti que la clause d'assistance mutuelle de l'OTAN signifiait que l'alliance entrerait en guerre avec la Russie si elle acceptait l'Ukraine en tant que membre alors que les combats se poursuivent.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, s'exprimant lors d'une réunion de plus de 40 dirigeants européens en Moldavie, a réitéré la volonté de Kiev d'adhérer à l'OTAN.