L'OTAN surveillera le ciel de la Moldavie alors que plus de 40 dirigeants européens participent à un sommet à proximité des frontières de l'Ukraine afin de montrer leur soutien aux deux pays, au moment où Kiev prépare une contre-offensive face à l'invasion de la Russie.

Le rassemblement des 27 États membres de l'UE et de 20 autres pays européens dans un château situé au cœur de la région viticole moldave, à seulement 20 km du territoire ukrainien, représente un défi en termes de sécurité et d'organisation pour ce pays de 2,5 millions d'habitants, coincé entre l'Ukraine et la Roumanie, État membre de l'OTAN.

Les avions de surveillance du système aéroporté de détection et de contrôle (AWACS) de l'OTAN surveilleront le ciel au-dessus du lieu du sommet jusqu'à vendredi, a indiqué l'Alliance dans un communiqué.

Des débris de missiles provenant de la guerre en Ukraine ont été retrouvés en Moldavie à plusieurs reprises depuis l'invasion de la Russie il y a 15 mois.

"Les AWACS de l'OTAN peuvent détecter des avions, des missiles et des drones à des centaines de kilomètres de distance, ce qui en fait une importante capacité de détection précoce", a déclaré Oana Lungescu, porte-parole de l'OTAN.

Alors que Kiev se prépare à une contre-offensive en utilisant des armes occidentales récemment acquises pour tenter de chasser les occupants russes, le sommet sera en grande partie consacré à l'Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a été invité au sommet.

"La présence de ces dirigeants dans notre pays est un message clair : la Moldavie n'est pas seule, pas plus que notre voisin, l'Ukraine, qui, depuis un an et trois mois, se dresse contre l'invasion barbare de la Russie", a déclaré à la presse la présidente Maia Sandu, aux côtés de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

TENSIONS AU KOSOVO

L'Union européenne entend également profiter du sommet pour s'attaquer aux tensions qui règnent dans le nord du Kosovo entre la majorité albanaise au pouvoir et la minorité serbe. Ces tensions ont dégénéré en violences ces derniers jours, ce qui a incité l'OTAN à déployer 700 soldats de la paix supplémentaires dans la région.

Le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, a déclaré avoir exhorté mercredi en Slovaquie le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, à jouer son rôle dans le désamorçage de la crise. Il espère transmettre le même message au président serbe, Aleksandar Vucic, qui se trouve en Moldavie.

"Nous devons désamorcer la crise. Nous devons désamorcer la crise", a déclaré M. Borrell aux journalistes à Chisinau mercredi soir.

"Nous sommes allés trop loin et les niveaux de violence que nous avons observés au début de cette semaine doivent cesser immédiatement. Sinon, la situation peut devenir très dangereuse.

Le sommet abordera également une série de questions stratégiques, allant de l'énergie à la cybersécurité en passant par les migrations.

Il sera également l'occasion d'aborder d'autres tensions en Europe, notamment entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, dont les dirigeants s'entretiendront avec le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et des fonctionnaires de l'UE.

La Moldavie, comme l'Ukraine, a demandé à adhérer à l'UE l'année dernière, peu après l'invasion russe, et Chisinau prévoit d'utiliser le sommet pour présenter les réformes et convaincre les dirigeants d'ouvrir les négociations d'adhésion dès que possible.

La Moldavie a accueilli plus de réfugiés ukrainiens par habitant que n'importe quel autre pays, alors même que les prix des denrées alimentaires et de l'énergie montaient en flèche en raison du conflit.

Le gouvernement a accusé la Russie d'essayer de déstabiliser le pays, principalement roumanophone, par son influence sur le mouvement séparatiste dans la région séparatiste de Transnistrie, principalement russophone.