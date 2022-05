L'OTAN va accueillir des membres nordiques alors que l'Ukraine repousse les forces russes

Les alliés de l'OTAN s'attendent à ce que la Finlande et la Suède obtiennent rapidement leur adhésion, ont déclaré à Reuters cinq diplomates et responsables, ouvrant ainsi la voie à une présence accrue des troupes dans la région nordique pendant la période de ratification d'un an.

Dans la région nordique au sens large, la Norvège, le Danemark et les trois États baltes sont déjà membres de l'OTAN, et l'ajout de la Finlande et de la Suède provoquerait probablement la colère de Moscou, qui estime que l'élargissement de l'OTAN constitue une menace directe pour sa propre sécurité.

Le président russe Vladimir Poutine a cité cette question comme une raison de ses actions en Ukraine, qui a également exprimé le désir de rejoindre l'alliance à terme.

Sur la ligne de front, l'Ukraine a déclaré mercredi qu'elle avait repoussé les forces russes dans l'est et fermé les flux de gaz sur une route traversant le territoire tenu par la Russie, faisant resurgir le spectre d'une crise énergétique en Europe.

L'état-major des forces armées ukrainiennes a déclaré avoir repris Pytomnyk, un village situé sur la route principale au nord de la deuxième ville de Kharkiv, à mi-chemin environ de la frontière russe.

"Les forces d'occupation se sont déplacées pour se défendre afin de ralentir le rythme de l'offensive de nos troupes", a-t-il déclaré. "La colonie de Pytomnyk ... a été libérée".

Cette avancée semble être la plus rapide que l'Ukraine ait montée depuis qu'elle a chassé les troupes russes de la capitale Kiev et du nord de l'Ukraine au début du mois d'avril.

Si elle est maintenue, elle pourrait permettre aux forces ukrainiennes de menacer les lignes d'approvisionnement de la principale force d'attaque de la Russie, et de mettre à portée de l'artillerie des cibles logistiques arrière en Russie même.

Le Kremlin qualifie ses actions en Ukraine d'"opération militaire spéciale" visant à démilitariser un voisin menaçant sa sécurité. Il nie avoir ciblé des civils.

L'Ukraine affirme qu'elle ne représente aucune menace et que la mort de milliers de civils et la destruction de villes montrent que la Russie mène une guerre de conquête.

APPROVISIONNEMENTS EN GAZ

La décision prise mercredi par l'Ukraine de couper les approvisionnements en gaz russe à travers le territoire tenu par les séparatistes soutenus par la Russie est la première fois que le conflit a directement perturbé les expéditions vers l'Europe.

Les flux de gaz du monopole d'exportation russe Gazprom vers l'Europe via l'Ukraine ont chuté d'un quart après que Kiev a déclaré qu'elle était obligée de stopper tous les flux d'une route, via le point de transit de Sokhranovka dans le sud de la Russie.

L'Ukraine a accusé les séparatistes soutenus par la Russie de siphonner les approvisionnements.

Si la coupure de l'approvisionnement devait persister, il s'agirait de l'impact le plus direct à ce jour sur les marchés européens de l'énergie.

Moscou a également imposé des sanctions au propriétaire de la partie polonaise du gazoduc Yamal qui achemine le gaz russe vers l'Europe, ainsi qu'à l'ancienne unité allemande de Gazprom, dont les filiales assurent la consommation de gaz en Europe.

Les implications pour l'Europe, qui achète plus d'un tiers de son gaz à la Russie, n'étaient pas immédiatement claires.

Berlin a déclaré qu'elle examinait l'annonce. Un porte-parole du ministère de l'économie a déclaré que le gouvernement allemand "prenait les précautions nécessaires et se préparait à divers scénarios".

DES CHARS BRÛLÉS

Alors que les combats se poursuivaient, le gouverneur de la région russe de Belgorod, de l'autre côté de la frontière avec Kharkiv, a déclaré qu'un village avait été bombardé depuis l'Ukraine, faisant un blessé.

Les autorités ukrainiennes ont jusqu'à présent confirmé peu de détails sur l'avancée dans la région de Kharkiv.

"Nous avons des succès dans la direction de Kharkiv, où nous repoussons régulièrement l'ennemi et libérons des centres de population", a déclaré le général de brigade Oleksiy Hromov, chef adjoint de la direction des opérations principales de l'état-major ukrainien.

Dans le sud de l'Ukraine, où la Russie s'est emparée d'une bande de territoire, Kiev a déclaré que Moscou envisageait d'organiser un faux référendum sur l'indépendance ou l'annexion pour rendre son occupation permanente.

Le Kremlin a déclaré mercredi qu'il appartenait aux habitants de la région de Kherson, occupée par la Russie, de décider s'ils voulaient rejoindre la Russie, mais que toute décision de ce type devait avoir une base juridique claire.

Les forces russes ont également continué à bombarder l'aciérie Azovstal dans le port méridional de Marioupol, dernier bastion des défenseurs ukrainiens dans une ville

"S'il y a un enfer sur terre, il est là", a écrit Petro Andryushchenko, un assistant du maire de Mariupol, Vadym Boichenko, qui a quitté la ville.

Selon l'Ukraine, il est probable que des dizaines de milliers de personnes aient été tuées à Marioupol. Les autorités ukrainiennes affirment qu'entre 150 000 et 170 000 des 400 000 habitants de la ville y vivent encore au milieu des ruines occupées par les Russes.