L'Occident cherche à coordonner les preuves de crimes de guerre en Ukraine

Avec plus de 20 000 enquêtes sur les crimes de guerre ouvertes et différents pays à la tête d'équipes, les preuves doivent être crédibles et organisées, ont déclaré les responsables.

"Tout comme une stratégie climatique et une stratégie COVID, nous avons besoin d'une stratégie de responsabilité", a déclaré le ministre néerlandais des affaires étrangères, Wopke Hoekstra, lors d'une réunion à La Haye, ajoutant que l'émotion brute émanant des récits de viols et de meurtres ne suffisait pas à poursuivre les suspects.

Les forces russes ont bombardé les villes ukrainiennes pour les réduire en ruines et ont laissé derrière elles des corps dans les rues des villes et villages qu'elles ont occupés depuis leur invasion en février. L'Ukraine affirme que des dizaines de milliers de civils sont morts. Moscou nie les avoir ciblés.

Certains rapports font également état de mauvais traitements infligés par les Ukrainiens à des prisonniers russes, bien que la grande majorité des accusations documentées par des organismes tels que les Nations Unies concernent des atrocités présumées commises par les envahisseurs russes et leurs mandataires.

"Alors que cette réunion a lieu, les forces russes continuent de commettre des atrocités en Ukraine avec une intensité déchirante", a déclaré l'envoyé américain Uzra Zeya, qui a participé à la réunion.

"Chaque jour, les crimes de guerre se multiplient : viols, tortures, exécutions extrajudiciaires, disparitions, déportations forcées, attaques contre des écoles, des hôpitaux, des terrains de jeux, des immeubles d'habitation, des silos à grains, des installations d'eau et de gaz."

La Russie nie toute implication dans des crimes de guerre et affirme qu'elle mène une "opération militaire spéciale" pour protéger les russophones et éradiquer les nationalistes.

TASK GIGANTIQUE

Le commissaire à la justice de l'Union européenne, Didier Reynders, a fait observer que des suspects de crimes de guerre et de génocide étaient toujours en liberté à la suite de conflits dans des endroits comme le Rwanda, le Darfour, la Syrie, le Congo et les Balkans.

Les pays qui tentent de documenter les crimes sont confrontés à une "tâche gigantesque, notamment parce qu'elle nécessite la collecte et le stockage de preuves au milieu d'une guerre", a-t-il déclaré.

Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a déclaré qu'il y avait des raisons d'espérer car plus de 40 États cherchaient à agir sur l'Ukraine par le biais de la Cour. La CPI a envoyé la plus grande équipe de terrain de ses 20 ans d'histoire pour enquêter.

"Dans un moment comme celui-ci, la loi ne peut pas être spectatrice. Le droit ne peut pas s'allonger confortablement à La Haye ... alors qu'il est censé protéger et défendre certains principes essentiels pour l'humanité."

La Russie a retiré son soutien à la CPI en 2016 après que la Cour a qualifié de conflit armé la saisie et l'annexion de la péninsule de Crimée par Moscou en 2014.

Le pays hôte, les Pays-Bas, espère que la réunion de jeudi - la Conférence sur la responsabilité de l'Ukraine - s'accordera sur le partage des preuves, une stratégie de poursuite et la fourniture d'une expertise internationale en matière de crimes de guerre aux enquêteurs sur le terrain.

Depuis l'invasion du 24 février, les autorités ukrainiennes ont jusqu'à présent condamné deux soldats russes pour crimes de guerre.

Les mandataires séparatistes de la Russie ont tenu leurs propres procès, notamment en condamnant à mort deux combattants britanniques et un Marocain dans ce que les pays occidentaux considèrent comme des procédures fictives.