L'Ohio demande à la Cour suprême de rétablir l'interdiction de l'avortement avant le vote de l'État

L'Ohio a demandé mercredi à la plus haute juridiction de l'État de laisser en vigueur l'interdiction de l'avortement à environ six semaines de grossesse, quelques semaines avant que les électeurs de l'État ne décident d'inscrire ou non le droit à l'avortement dans la constitution de l'État.

Bien que les arguments présentés à la Cour suprême de l'Ohio aient porté sur des questions de procédure et ne déboucheront pas sur une décision finale dans cette affaire, une décision rétablissant l'interdiction, même temporairement, pourrait attirer l'attention sur les droits à l'avortement dans les semaines précédant le référendum de novembre. Le gouverneur Mike DeWine, un républicain, a signé en 2019 une loi interdisant l'avortement après la détection des battements du cœur du fœtus, soit généralement vers six semaines, avant que de nombreuses femmes ne sachent qu'elles sont enceintes. Cette loi est entrée en vigueur après que la Cour suprême des États-Unis a annulé l'an dernier son arrêt historique Roe v. Wade, qui garantissait le droit à l'avortement dans tout le pays. L'avocat général de l'Ohio, Benjamin Flowers, a demandé mercredi à la Cour suprême de l'Ohio d'annuler une ordonnance préliminaire bloquant la loi. "L'État subit un préjudice irréparable, sans possibilité d'y remédier ultérieurement, chaque jour où sa loi est bloquée", a déclaré M. Flowers. Jessie Hill, avocate des fournisseurs d'avortements qui contestent la loi, a déclaré que "des règles bien établies et de longue date" dans l'Ohio interdisent à l'État de faire appel des ordonnances préliminaires avant le jugement final. L'année dernière, un juge de la Cour d'État de Cincinnati a bloqué l'entrée en vigueur de la loi pendant qu'il examinait une action en justice intentée par des prestataires, notamment des filiales de Planned Parenthood, estimant que l'interdiction violait probablement la constitution existante en restreignant la liberté de prendre des décisions en matière de soins de santé. Une cour d'appel de niveau intermédiaire a refusé d'entendre l'appel de l'État contre cette décision, estimant que seuls les jugements définitifs, et non les ordonnances préliminaires, peuvent faire l'objet d'un appel. La Cour suprême de l'Ohio, à majorité républicaine (4-3), doit maintenant déterminer si l'État peut faire appel et si les professionnels de l'avortement peuvent contester la loi au nom de leurs patientes. Mme Flowers a déclaré mercredi que les prestataires de services d'avortement n'avaient pas une relation suffisamment étroite avec leurs patientes pour intenter un procès en leur nom, ce qui signifie qu'ils n'auraient jamais dû être autorisés à intenter un procès en premier lieu. M. Hill a rétorqué que les prestataires sont mieux placés pour intenter une action au nom de leurs patientes, car les femmes enceintes "ne sont souvent pas en mesure d'engager un avocat, d'intenter une action en justice, de demander une injonction". Le tribunal n'a pas clairement indiqué comment il allait statuer. Si le tribunal se range du côté de l'État sur ces deux points, il pourrait autoriser l'application de l'interdiction pour le moment. Les habitants de l'Ohio voteront en novembre sur un référendum qui ajouterait explicitement le droit à l'avortement à la constitution de l'État. En août, les électeurs ont rejeté une proposition des opposants à l'avortement qui aurait exigé 60 % des voix, au lieu d'une majorité simple, pour modifier la constitution.