L'État de l'Ohio s'est joint mardi à des compagnies pétrolières et à des groupes d'entreprises pour demander à la Cour suprême des États-Unis d'annuler les décisions qui sous-tendent les projets ambitieux de la Californie visant à réglementer les émissions de gaz à effet de serre produites par les voitures et les camions.

L'État du Midwest s'est joint à Diamond Alternative Energy de Valero et à d'autres plaignants pour contester l'autorité de l'Agence de protection de l'environnement (EPA), en vertu de la loi sur la qualité de l'air, d'accorder des dérogations permettant à la Californie de fixer des limites d'émissions de gaz à effet de serre plus strictes que celles du gouvernement fédéral, après une série d'arrêts de la Cour suprême qui affaiblissent l'autorité de l'agence américaine.

"Le Golden State n'est pas un enfant chéri. Pourtant, dans la loi sur la qualité de l'air, le Congrès a élevé la Californie au-dessus de tous les autres États en donnant au seul État doré le pouvoir d'adopter certaines lois environnementales", ont écrit les plaignants de l'Ohio dans leur requête pour que la plus haute juridiction du pays se saisisse de l'affaire.

Le procureur général de l'Ohio, qui a introduit l'affaire, et l'EPA n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. (Reportage de Lisa Baertlein à Los Angeles et de Valerie Volcovici et David Shepardson à Washington ; Rédaction de Sandra Maler)