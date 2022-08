L'Ontario, au Canada, autorise les personnes masquées atteintes de COVID asymptomatique en public

Les résidents asymptomatiques séropositifs pour le COVID, ainsi que ceux qui sont en contact avec une personne infectée, peuvent aller au travail ou à l'école, mais ils doivent porter un masque facial pendant 10 jours, a déclaré le gouvernement de l'Ontario.

La province demandait auparavant au public de s'isoler pendant cinq jours à partir de l'apparition des symptômes du COVID.

L'assouplissement des directives est possible grâce à une "immunité hybride" provenant de la vaccination et de l'exposition à différentes souches de coronavirus ainsi que de traitements comme le Paxlovid, a déclaré le médecin-chef de l'Ontario, Kieran Moore, lors d'une séance d'information.

Bien qu'il soit permis de sortir en public avec un masque, les résidents infectés ne doivent pas se rendre dans les milieux à risque élevé comme les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée, a précisé M. Moore.

Les infections au COVID provenant du sous-variant BA.5 Omicron ont atteint un plateau en Ontario, a déclaré M. Moore, mais il a averti que d'autres virus circuleraient bientôt dans le cadre d'une hausse saisonnière des maladies respiratoires.

"Nous devons avoir une approche qui diminuera la transmission du VRS (virus respiratoire syncytial), de la grippe et du COVID", a déclaré M. Moore lors d'une séance d'information.

"Cette combinaison de stratégies devrait être une approche plus pragmatique et pratique pour retourner à l'école avec le moins de perturbations possible dans l'environnement scolaire et professionnel", a déclaré Moore.

L'Ontario exhorte les résidents à obtenir toutes les doses de vaccin recommandées, y compris le vaccin contre la grippe et les vaccins de rappel COVID.

Le gouvernement de l'Ontario a également annoncé mercredi qu'il commencerait à proposer une dose de rappel de COVID aux enfants âgés de 5 à 11 ans à partir du 1er septembre.

"Rester à jour sur les vaccinations et les rappels COVID-19 reste le meilleur outil pour garder les gens en bonne santé et hors des hôpitaux, et pour s'assurer que l'économie de l'Ontario reste ouverte", a déclaré la ministre de la Santé de l'Ontario, Sylvia Jones, dans un communiqué.