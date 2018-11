L'Onu déplore un manque de financement pour la force G5 Sahel

PARIS, 14 novembre (Reuters) - Moins de la moitié des financements promis par la communauté internationale pour la force anti-djihadiste G5 Sahel ont été alloués, alertent les Nations unies dans un rapport publié cette semaine.

En février dernier à Bruxelles, une cinquantaine de pays dont les Etats-Unis, le Japon et la Norvège ainsi que l'Union européenne s'étaient engagés à débourser 415 millions d'euros pour la force composée de soldats issus du Mali, du Niger, du Tchad, du Burkina Faso et de Mauritanie.

Sur fond de détérioration des conditions de sécurité dans la région des trois frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, mais aussi au Tchad, la force peine à devenir opérationnelle, seuls 45,9% des montants annoncés (190,76 millions d'euros) ayant été décaissés ou affectés à des procédures de passation de marchés en cours ou appelées à démarrer prochainement, montre ce rapport publié le 12 novembre.

Si l'Union européenne a déjà finalisé l'ensemble des 85 millions d'euros promis, quelque 198 millions d'euros engagés par des pays non membres de l'Union européenne ne se sont pour l'heure pas concrétisés.

"Étant donné les difficultés rencontrées jusqu'à présent pour obtenir les engagements nécessaires et pour débloquer les versements annoncés en temps voulu, outre leurs incidences sur la fourniture d'une aide sur le terrain, je suis convaincu que les mesures d'appui et le mécanisme de financement mis en place doivent être réexaminés", estime le secrétaire général des Nations unies, António Guterres.

Ralentie du point de vue financier, la matérialisation de la force conjointe a par ailleurs été retardée par un attentat suicide perpétré en juin contre son quartier général à Sévaré, au Mali, qui a conduit à suspendre temporairement ses opérations.

Les attaques terroristes au Mali se sont multipliées récemment, la dernière en date lundi, quand trois civils ont été tués dans l'explosion d'une voiture à Gao, revendiquée par des djihadistes.

"Je demeure profondément préoccupé par les défis multiformes qui se présentent au Sahel", note Antonio Guterres. "La propagation de l'insécurité et du terrorisme aux autres parties de la région, y compris dans l'est du Burkina Faso, est particulièrement inquiétante. Les attaques perpétrées par les forces rebelles dans l'est du Tchad sont la preuve que les frontières deviennent plus poreuses".

L'armée française, qui est intervenue en 2013 dans le nord Mali, maintient près de 4.500 hommes dans la région dans le cadre de l'opération Barkhane, au côté des quelque 12.000 militaires déployés par la mission de maintien de la paix de l'Onu au Mali, la Minusma.

La France presse le développement de la force du G5, dans le cadre d'une stratégie visant à confier la sécurisation sur le terrain aux acteurs locaux, afin de permettre un désengagement progressif. (John Irish, avec Julie Carriat, édité par Yves Clarisse)