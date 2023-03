SEOUL, 4 mars (Reuters) - Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a appelé dimanche les Nations unies à demander la fin des exercices militaires conjoints menés par les Etats-Unis et la Corée du Sud, indiquant qu'ils ne faisaient qu'exacerber les tensions et menaçaient rendre la situation incontrôlable.

Les exercices militaires et la rhétorique employée par les alliés "exacerbent de manière irresponsable le niveau de confrontation", a déclaré Kim Son Gyong, vice-ministre nord-coréen des Affaires étrangères en charge des organisations internationales, dans un communiqué publié par l'agence de presse nationale KCNA.

Washington et Séoul vont mener du 13 au 23 mars des exercices militaires de grande ampleur, ont fait savoir vendredi des représentants des deux pays.

Ces manoeuvres ont pour but de préparer les capacités de réponse conjointes à l'éventualité d'"un environnement de sécurité changeant, d'une agression de la Corée du Nord".

"Les Nations unies et la communauté internationale devront fermement appeler les Etats-Unis et la Corée du Sud à mettre fin immédiatement à leurs remarques provocatrices et à leurs exercices militaires conjoints", a dit Kim Son Gyong.

Il a regretté que les Nations unies gardent systématiquement le silence sur ces exercices, qui présentent "un caractère éminemment agressif".

Kim Son Gyong a publié le mois dernier un communiqué dans lequel il estimait que le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, s'était montré "extrêmement partial" sur la question des essais de missiles menés par Pyongyang.

