L'Open RAN autonome 5G de Mavenir a été sélectionné par Orange pour un réseau cloud expérimental de bout en bout en France

Mavenir, le fournisseur de logiciel réseau qui crée le futur des réseaux avec un logiciel « cloud native » qui s'exécute sur n'importe quel nuage et transforme la façon dont le monde se connecte, a été sélectionné pour fournir son logiciel Open RAN 5G à Orange pour le premier réseau cloud de bout en bout autonome 5G d'Europe.

Le réseau expérimental de Lannion, dans la région de Bretagne en France, sera 100 % logiciel et sera opérationnel en juillet. Cette première phase d'un projet de deux ans est un pilier clé dans les préparations de la transition d'Orange vers des réseaux Open RAN sans intervention « cloud-native » plus efficaces et plus agiles.

Mavenir fournit sa gamme de solutions logicielles Open RAN virtualisées MAVair qui tireront parti de plateformes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour permettre au RAN de s'adapter en fonction de l'utilisation et de la couverture. Dans le réseau expérimental, le logiciel MAVair Open RAN et ses fonctions de base seront déployés sur une infrastructure unique basée sur Kubernetes entièrement gérée par Orange.

« Mavenir se réjouit de participer à cette initiative excitante et nous sommes impatients de partager notre expérience en Open RAN et en logiciel de réseau virtualisé « cloud-native » alors qu'Orange se lance dans cette importante transition de réseau », a déclaré Hubert de Pesquidoux, directeur exécutif de Mavenir.

« La transformation vers Open RAN et plus généralement la migration vers l'architecture cloud-native sont extrêmement importantes pour Orange. Conjointement avec Mavenir, Orange prépare le réseau autonome 5G entièrement cloud native et automatique du futur » ajoute Emmanuel Lugagne Delpon, SVP d'Orange Innovation Networks.

À propos de Mavenir :

Mavenir construit l’avenir des réseaux et se positionne à l’avant-garde de la technologie avancée, en se concentrant sur la vision d’un réseau automatisé unique basé sur les logiciels, et capable de fonctionner sur n’importe quel cloud. Prestataire unique dans son secteur, à fournir des logiciels de réseau entièrement natifs du cloud, Mavenir se concentre sur la transformation de la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 250 fournisseurs de services de communication, répartis dans plus de 120 pays, et qui desservent plus de la moitié des abonnés à travers le monde. www.mavenir.com

À propos d'Orange :

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 42,3 milliards d'euros en 2020 et 140 000 employés au 31 mars 2021, dont 80 000 sont basés en France. Le Groupe dispose d'une clientèle totale de 262 millions de clients dans le monde au 31 mars 2021, dont 217 millions de clients mobiles et 22 millions de clients à haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également un fournisseur de premier plan de services informatiques et de télécommunications aux entreprises multinationales, sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par la responsabilité sociale et environnementale, vise à réinventer son modèle d'opérateur. Tout en s'accélérant dans des domaines de croissance et en plaçant les données et l'IA au cœur de son modèle d'innovation, le Groupe sera un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents.

Orange est cotée sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur la bourse de New York (symbole ORAN).

Pour en savoir plus (en ligne et sur votre appareil mobile), rendez-vous sur : www.orange.com, www.orange-business.com

