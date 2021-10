L'Opep+ devrait rester sur une hausse de 400.000 barils par jour en novembre, selon des sources

LONDRES (Reuters) - L'Opep et ses alliés devraient s'en tenir à leur accord actuel d'une hausse de la production de 400.000 barils par jour (bpj) à compter du mois prochain, ont déclaré lundi trois sources au sein du cartel et de ses partenaires, malgré les pressions en faveur d'une hausse substantielle de l'offre.

Une réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+), parmi lesquels la Russie, est prévue à 13h00 GMT. Avant cela, son comité ministériel, qui surveille l'évolution du marché, s'est également réuni.

Le baril de Brent, en hausse de 50% depuis le début de l'année, a dépassé les 80 dollars le mois dernier et s'échange actuellement autour de 79 dollars, en raison des problèmes d'approvisionnements conjugués à une forte hausse de la demande liée à la reprise économique mondiale.

"Le plus raisonnable est d'ajouter 400.000 bpj, pas plus" , a déclaré l'une des sources à Reuters lorsqu'il lui a été demandé ce que les ministres devaient décider. Une autre source a également indiqué que c'était la décision la plus probable, même si une hausse n'était pas exclue.

La semaine dernière, des sources de l'Opep+ avaient indiqué que le groupe envisageait une hausse supérieure à celle décidée en juillet, sans plus de précisions sur le niveau de la hausse ni son calendrier.

