L'Opep dit que l'offre est suffisante, craint un surplus en 2019

(Actualisé avec précisions)

LONDRES, 11 octobre (Reuters) - Le Secrétaire général de l'Opep, Mohammed Barkindo, a déclaré que l'offre de pétrole sur le marché mondial était suffisante et qu'il craignait la formation d'un excédent pour l'an prochain, laissant ainsi entendre que les producteurs ne sont pas pressés d'étendre l'accord de juin d'augmentation de la production.

Les prix pétroliers ont sensiblement monté dans l'attente des sanctions américaines qui doivent affecter les exportations pétrolières de l'Iran, troisième producteur de l'Opep, à partir du 4 novembre. Le Brent a atteint la semaine dernière 86,74 dollars le baril, son plus haut niveau depuis 2014, avant de retomber à moins de 81 dollars avec la chute de Wall Street.

Mohammed Barkindo, qui s'exprimait à la conférence "Oil & Money" à Londres, a ajouté que le marché pétrolier était sous l'influence de plusieurs facteurs indépendants des fondamentaux et sur lesquels les producteurs n'avaient aucune prise.

"Le marché a réagi au sentiment d'une pénurie d'offre possible. L'offre sur le marché reste suffisante", a-t-il dit à la presse. "Les projections pour 2019 montrent clairement une éventuelle reconstitution des stocks", a-t-il déclaré.

Parallèlement, l'Opep a abaissé jeudi sa prévision de croissance de la demande pétrolière mondiale pour 2019 pour le troisième mois de suite, notant les risques économiques liés aux tensions commerciales et à la volatilité des marchés émergents.

Le rapport de l'Opep précise que la production des 15 pays membres a augmenté de 132.000 bpj en septembre à 32,76 millions de bpj, son plus haut depuis septembre 2017.

L'un des facteurs dopant les cours, selon des analystes et certains membres de l'Opep, a été la décision de Donald Trump de rétablir des sanctions contre l'Iran.

Le président américain a demandé que l'Opep calme l'envolée des cours. A la question de savoir si ses critiques sont injustifiées, le secrétaire général de l'OPEP a répondu: "Le marché est actuellement largement mené par des décisions prises ailleurs - en dehors de l'Opep, en dehors des hors Opep."

RESTER "FIDÈLES" À L'ACCORD

L'Opep et ses alliés - hors Etats-Unis - ont conclu un accord en juin pour revenir à un respect à 100% des baisses de production en vigueur depuis janvier 2017, après des mois pendant lesquels la sous-production au Venezuela et ailleurs a poussé le taux de conformité à l'accord au-dessus de 160%.

En réponse à la question de savoir si les producteurs doivent aller au-delà de l'accord prévoyant le plein respect de l'accord, Mohammed Barkindo a dit qu'ils avançaient pas à pas.

"Nous devons continuer à évaluer la situation pour voir comment et quand nous arriverons à un respect à 100% et comment le marché répondrait, espérant que certains de ces facteurs non fondamentaux s'évaporeront d'eux-mêmes."

"Nous restons fidèles à ce que nous avons conclu en juin."

L'Opep et ses alliés doivent se réunir en décembre pour décider de la politique à mener l'an prochain.

Dans son rapport, l'Opep a revu en baisse l'estimation de la demande en 2019 pour son propre pétrole brut, à 31,8 millions de bpj, en raison d'une demande plus faible et d'une augmentation de l'offre en provenance des pays hors Opep.

Si l'Opep continue à produire au rythme de septembre, le rapport indique que cela déboucherait sur un excédent d'offre de près d'un million de bpj en 2019 - bien que cette estimation ne prenne pas en compte toute baisse sensible de l'offre iranienne.

L'Iran a extrait 3,45 millions de bpj de brut en septembre, précise le rapport, en baisse de 150.000 bpj par rapport au mois d'août. La production de pétrole du pays est tombée sous les 2,7 millions de bpj lors des précédentes sanctions qui ont été levées à la suite de l'accord sur le nucléaire de 2015.

Le secrétaire général de l'Opep a également déclaré à Londres que les pays membres étaient "très préoccupés" par la question des capacités de production excédentaires dans un contexte de réduction des investissements dans le secteur.

"Nous sommes très préoccupés", a dit Mohammed Barkindo, en réponse à une question sur les capacités de production inexploitées, évoquant une baisse constante des investissements du secteur après plusieurs années de marasme.

Il avait déclaré auparavant que l'Opep voulait s'assurer que le marché ne manquerait pas de pétrole, l'organisation, la Russie et d'autres producteurs ayant accepté en juin d'augmenter leurs extractions.

L'Arabie saoudite, leader de fait de l'Opep, est le seul pays producteur capable de déployer de nouvelles capacités importantes en cas de besoin.

Le royaume investira 20 milliards de dollars (17,3 milliards d'euros) dans les années qui viennent pour préserver voire accroître ses capacités de réserve, a dit ce mois-ci son ministre de l'Energie, Khalid al Falih. (Alex Lawler, Wilfrid Exbrayat et Juliette Rouillon pour le service français, édité par Marc Joanny)