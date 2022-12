L'Opep+ maintient son objectif de production inchangé

LONDRES/DUBAI, 4 décembre (Reuters) - L'Opep+ a décidé dimanche de ne pas modifier son objectif de production, alors que les marchés pétroliers peinent à mesurer les conséquences du ralentissement de l'économie chinoise et du plafonnement du prix du pétrole russe impulsé par le G7.

Cette décision des pays membres de l'Opep et de leurs alliés, dont la Russie, était attendue.

L'Opep+ avait provoqué la colère des Etats-Unis et des autres pays occidentaux en octobre en décidant de relever de deux millions de barils par jour, soit environ 2% de la demande mondiale, son objectif de production à compter de novembre et jusqu'à la fin 2023, afin de soutenir les prix du brut. (Reportage de Maha el Dahan et Rowena Edwards, version française Tangi Salaün)